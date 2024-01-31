Son Dakika
Bursa'da deprem
GÜNDEM 31.01.2024, 13:37
Gemlik Körfezi'nde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.BURSA (İGFA) - Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre Gemlik Körfezi'nde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Merkez üssü Gemlik Körfezi olan deprem saat 13.17'de meydana gelirken derinliği ise 5.4 kilometre olarak kaydedildi.
15
açık
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|23
|60
|2. Galatasaray
|23
|60
|3. Trabzonspor
|23
|37
|4. Beşiktaş
|23
|36
|5. Rizespor
|23
|35
|6. Antalyaspor
|23
|34
|7. Kasımpasa
|23
|32
|8. A.Demirspor
|23
|31
|9. Başakşehir
|23
|30
|10. Sivasspor
|23
|29
|11. Ankaragücü
|23
|28
|12. Kayserispor
|23
|27
|13. Alanyaspor
|23
|27
|14. Samsunspor
|23
|26
|15. Hatayspor
|23
|25
|16. Karagümrük
|23
|24
|17. Gaziantep FK
|23
|23
|18. Pendikspor
|23
|23
|19. Konyaspor
|23
|21
|20. İstanbulspor
|23
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|20
|48
|2. Göztepe
|20
|39
|3. Kocaelispor
|20
|39
|4. Bodrumspor
|20
|35
|5. Ahlatçı Çorum FK
|20
|34
|6. Bandırmaspor
|20
|33
|7. Sakaryaspor
|20
|33
|8. Gençlerbirliği
|20
|31
|9. Boluspor
|20
|29
|10. Ümraniye
|20
|24
|11. Manisa FK
|20
|23
|12. Erzurumspor
|20
|23
|13. Keçiörengücü
|20
|23
|14. Adanaspor
|20
|20
|15. Şanlıurfaspor
|20
|19
|16. Tuzlaspor
|20
|19
|17. Altay
|20
|11
|18. Giresunspor
|20
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|21
|48
|2. Arsenal
|22
|46
|3. M.City
|20
|43
|4. Aston Villa
|22
|43
|5. Tottenham
|21
|40
|6. West Ham United
|21
|35
|7. Newcastle
|22
|32
|8. Brighton
|22
|32
|9. M. United
|21
|32
|10. Chelsea
|21
|31
|11. Wolves
|21
|29
|12. Fulham
|22
|25
|13. Bournemouth
|20
|25
|14. Crystal Palace
|22
|24
|15. Brentford
|20
|22
|16. Nottingham Forest
|22
|20
|17. Luton Town
|21
|19
|18. Everton
|22
|18
|19. Burnley
|21
|12
|20. Sheffield United
|22
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Girona
|22
|55
|2. Real Madrid
|21
|54
|3. Atletico Madrid
|21
|44
|4. Barcelona
|21
|44
|5. Athletic Bilbao
|22
|42
|6. Real Sociedad
|22
|36
|7. Real Betis
|22
|34
|8. Valencia
|22
|32
|9. Las Palmas
|22
|31
|10. Getafe
|21
|29
|11. Deportivo Alaves
|22
|26
|12. Osasuna
|21
|26
|13. Rayo Vallecano
|21
|24
|14. Villarreal
|22
|23
|15. Mallorca
|22
|20
|16. Sevilla
|22
|17
|17. Celta Vigo
|22
|17
|18. Cadiz
|22
|16
|19. Granada
|22
|11
|20. Almeria
|22
|6
Röportaj & Söyleşi Tümü