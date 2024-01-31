Bursa'da deprem

Gemlik Körfezi'nde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.BURSA (İGFA) - Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre Gemlik Körfezi'nde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Merkez üssü Gemlik Körfezi olan deprem saat 13.17'de meydana gelirken derinliği ise 5.4 kilometre olarak kaydedildi.