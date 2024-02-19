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Bursa'da deprem
GÜNDEM 19.02.2024, 10:57
Bursa'da saat 10.45'te 3.6 şiddetinde deprem meydana geldi.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde saat 10.45'te Şahinyurdu merkezli bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesinin verilerine göre yerin 5.5 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin büyüklüğü, 3.6 olarak kaydedildi.
Vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.
Geçtiğimiz aylarda Bursa'da yaşanan depremler Bursalıları sokaklara dökmüş, vatandaş uzun süre meydanlarda beklemişti.
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|23
|30
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|23
|29
|12. Manisa FK
|23
|27
|13. Ümraniye
|23
|27
|14. Adanaspor
|23
|23
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|23
|22
|16. Tuzlaspor
|23
|22
|17. Altay
|23
|12
|18. Giresunspor
|23
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|25
|57
|2. Arsenal
|25
|55
|3. M.City
|24
|53
|4. Aston Villa
|25
|49
|5. Tottenham
|25
|47
|6. M. United
|25
|44
|7. Brighton
|25
|38
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|25
|37
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|25
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|25
|35
|11. Wolves
|25
|35
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|25
|29
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|24
|28
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|24
|25
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|25
|24
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|24
|24
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|24
|20
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|24
|19
|19. Burnley
|25
|13
|20. Sheffield United
|25
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|25
|62
|2. Girona
|24
|56
|3. Barcelona
|25
|54
|4. Atletico Madrid
|25
|51
|5. Athletic Bilbao
|24
|46
|6. Real Sociedad
|25
|40
|7. Real Betis
|25
|39
|8. Valencia
|25
|36
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|25
|35
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|25
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|11. Osasuna
|25
|32
|12. Deportivo Alaves
|25
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|25
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|14. Rayo Vallecano
|25
|25
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|25
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|25
|23
|17. Celta Vigo
|25
|20
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|25
|17
|19. Granada
|25
|14
|20. Almeria
|25
|8
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