Bursa'da deniz kaynaması deprem belirtisi mi?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük ve yıkıcı depremin ardından Bursa Gemlik'te görülen deniz kaynaması vatandaşlarda endişeye neden oldu. Peki Deniz kaynaması nedir, neden olur? Deniz kaynaması deprem belirtisi mi?CAN SEZER / BURSADA BUGÜN

BURSA (İGFA) - Deprem uzmanları, Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük Marmara depremini tetiklemeyeceğini söylese de her an yaşanabilme ihtimali olan ve bilançosunun Kahramanmaraş depreminden çok daha ağır olması beklenen Marmara depremine karşı tetikte olan vatandaşlar Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen deniz kaynamasının nedenini araştırıyor.

DENİZ KAYNAMASI NEDİR? NEDEN OLUR?

Bursa'nın Gemkil ilçesinde denizde görülen kaynama sosyal medyada gündem oldu. Fokurdayarak kaynayan deniz suyu kısa sürede infiale neden olurken vatandaşlar, deniz kaynamasının depremle bağlantılı olup olmadığını merak ediyor. Deniz kaynamasının nedenleri ise henüz bilinmiyor.

1969 yılında da Portekiz'de meydana gelen 7.9 şiddetindeki deprem ve tsunami ile 2016 yılında Yeni Zelanda'da meydana gelen 7.8 büyüklüğündeki depremin ardından denizde benzer görüntülere rastlandığı öne sürüldü. Ancak kimyasalların veya ani sıcaklık değişimlerinin de bu manzarayı oluşturabileceği belirtiliyor.