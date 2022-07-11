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Bursa'da 'Demokrat'ik bayramlaşma
GÜNDEM 11.07.2022, 15:40
Bursa'da Kültürpark Göl Kafe'de bir araya gelen Demokrat Partili teşkilatı hasret giderdi.BURSA (İGFA) - Bayramlaşmaya GİK Üyeleri Ahmet Okur ve Ali Kamil Goral, MKK Üyeleri Süleyman Yuşa ve Engin Özkan, İYİ Parti İl Başkanı Selçuk Türkoğlu, ilçe başkanları, yöneticiler ve partililer katıldı.
Protokol heyetinin selamlama konuşması sonrası DP İl Başkanı Çağrı Kaplan; "Demokrasimizin beşiği ülkemizin ekonomik anlamdaki sıkıntılarını çözmek için ant içtik. Sandık gelecek dertler bitecek." dedi.
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