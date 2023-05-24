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Bursa'da Demirtaş Tesisleri cazibesiyle yeniden hayat bulacak

GÜNDEM 24.05.2023, 14:29
Bursa'da Demirtaş Tesisleri cazibesiyle yeniden hayat bulacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 30 yıl önce Çim Kayağı Dünya Şampiyonası’na ev sahipliği yapan ancak son 15 yıldır atıl vaziyette duran Demirtaş Çim Kayağı Tesisleri’nin bulunduğu alanı yeniden cazibe merkezine dönüştürecek projeyi tamamlanma aşamasına getirdi.BURSA (İGFA)  - Büyükşehir Belediyesi eski başkanlarından Erdem Saker’in 1987 yılında DSİ 1. Bölge Müdürü olduğu dönemde DSİ tarafından Demirtaş Barajı’nın bulunduğu alana yaptırılan Çim Kayağı Tesisleri, farklı bir konsept ile yeniden Bursalıların hizmetine sunuluyor.

Türkiye, Almanya, İsviçre ve Çek Cumhuriyeti’nin de katılımıyla 1991 yılında Çim Kayağı Dünya Şampiyonası’na ev sahipliği yapan alan, hem bakımsızlık hem de çevrede açılan taş ocakları yüzünden son yıllarda adeta kaderine terk edilmişti. Bursa’yı yeniden yeşille anılan bir kent haline getirmek için dönem sonuna kadar 3 milyon metrekare yeni yeşil alan hedefi koyan Büyükşehir Belediyesi, Demirtaş’taki alanı da ayrıcalıklı mesire alanı olarak kente kazandırıyor.

CAZİBE MERKEZİ

Proje kapsamında Orman Bölge Müdürlüğü’nden tahsisi alınan 35 bin 200 metrekarelik alanda çalışmalar hızla devam ediyor. Kafeterya, güvenlik binası, tuvalet, büfe, çocuk oyun alanları, karavan alanı, otopark, piknik alanları, oturma dinlenme alanları ve yürüyüş yollarının yer aldığı proje tamamlanma aşamasına geldi. Toplam 132 araçlık otopark ile 14 araçlık karavan alanının da bulunacağı Demirtaş Mesire alanı yıllar sonra bu yaz yeniden Bursalıların nefes alacağı önemli bir buluşma noktası olacak.

YENİDEN ‘YEŞİL BURSA’

Bursa’nın yeşil kimliğini daha da öne çıkarmak için kente nitelikli, büyük, kullanılabilir yeşil alanlar kazandırmaya çalıştıklarını belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Demirtaş sınırları içerisinde yıllar önce çim kayağı tesisleri olarak kullanılan alanın da yaklaşık 15 yıldır atıl vaziyette beklediğini kaydetti. Taş ocaklarından dolayı bölgenin hiçbir şekilde kullanılamadığını ifade eden Başkan Aktaş, “Burada geçtiğimiz yıl çalışmaları başlatmıştık. Burası eskiden olduğu gibi vatandaşlarımızın keyifle geleceği alternatif alanlardan bir tanesi olacak. İçine farklı fonksiyonları da zaman içerisinde katacağız. Sert zemin yollar, sosyal tesisler, otopark, kamp karavan alanı, piknik alanları, yeşil alanlar, güvenlik ve bütün müştemilatla ilgileri çalışmalarımız büyük ölçüde tamamlandı. Kısa sürede bitirip, halkımızın hizmetine açmayı planlıyoruz. Şimdiden hayırlı olsun” diye konuştu

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