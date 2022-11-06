Bursa’ da define avcılarına jandarmadan Suçüstü

Bursa’da İl Jandarma Komutanlığı, İznik’teki koruma alanında kaçak kazı yapan 9 kişiyi suçüstü yakaladı.BURSA (İGFA) – Bursa’da jandarma define avcılarına fırsat vermiyor. Bursa İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, “İznik İlçesi Derbent Mahallesinde koruma alanı statüsünde bulunan Papazkayası mevkinde yapılan operasyon neticesinde; E.K. [E, (39)], K.D. [E, (51)], B.K. [E, (21)], S.E. [E, (28)], K.İ. [E, (31)], H.Z. [E, (24)], H.Z. [E, (20)], A.Z. [E, (23)], ve A.Z. [E, (25)] isimli (9) şüpheli kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalanmış, olay yerinde bulunan; (1) adet jeneratör, (1) adet hilti, (1) adet calaska, (2) adet kazma, (3) adet kürek, (25) metre elektrik kablosu, (1) adet balyoz, (3) adet manivela çubuğu, (2) adet çekiç ele geçirilmiştir. Söz konusu olay ile ilgili olarak adli makamlardan alınan talimat doğrultusunda, adli işlemlere başlanılmış, şüphelilerden E.K. [E, (39)] ve K.D. [E, (51)] isimli şahıslar çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bursa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edilmiş, diğer (7) şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır” denildi.