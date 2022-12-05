Bursa'da DAĞDER engellileri unutmadı

Bursa’da Orhaneli, Keles, Büyükorhan, Harmancık ve Osmangazi ilçelerine bağlı dağ köylerinin sesi olan DAĞDER, engellileri unutmadı.Bursa Ekspress / BURSA (İGFA) – 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Yaşar Türk başkanlığındaki DAĞDER yönetimi ‘en özellerimizle özel buluşma’ adı altında düzenledikleri kahvaltıda Bursa’nın dağ yöresindeki engellilerle bir araya geldi.

Kahvaltılı buluşmaya AK Parti önceki dönem Bursa Milletvekili Bennur Karaburun’un yanısıra Kızılay Engelliler Komisyonu, Memur-Sen Komisyon Başkanı, Yıldırım Kent Konseyi Engelliler Komisyonu ve AK Parti Engelliler Komisyonu temsilcileri de katılım sağladı.

DAĞDER Genel Başkanı Yaşar Türk, öncelikli hedeflerinin engelli bireylerin yanında olmak ve onlara sahip çıkmak olduğunu belirtti. Engelleri birlikte aşmak adına bu tür organizasyonu düzenlediklerini ifade eden Türk, engellilerin geleceğe umutla bakan bireyler olmalarının yolunun toplumla bütünleşmelerini sağlamaktan geçtiğini vurguladı.

Engellilerin talep, görüş ve tavsiyelerinin de alındığı buluşmada, engelli hakları ile ilgili fikir alışverişinde de bulunuldu.

Programda bir engelli bireye engelli aracı takdim edilirken, kahvaltı sonunda günün anısına hazırlanan DAĞDER anahtarlıkları hediye edildi.