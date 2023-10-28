Son Dakika
Bursa'da Cumhuriyet Bayramı'nda ulaşım ücretsiz
GÜNDEM 28.10.2023, 15:15
Bursa’da vatandaşların tören ve kutlamalara kolaylıkla ulaşabilmesi amacıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda kent içi toplu ulaşım ücretsiz olacak.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada; 100'üncü yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama ve etkinliklerinin coşkulu kalabalıklarla yapılabilmesi için BursaRay, Burulaş otobüsleri ve tüm Özel Halk otobüslerinde yarın ulaşımın ücretsiz olacağı belirtildi.
Ücretsiz uygulamadan yararlanmak için de vatandaşların Bursakart’larını kullanmaları gerekirken, uygulama Bursakart kullanılan ilçe içi halk otobüslerinde de geçerli olacak.
Ücretsiz ulaşım uygulaması ilçeler ile Bursa şehir merkezi arasındaki ulaşımda geçerli olmayacak.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|9
|27
|2. Galatasaray
|10
|26
|3. A.Demirspor
|10
|18
|4. Kasımpasa
|10
|18
|5. Beşiktaş
|9
|16
|6. Kayserispor
|10
|16
|7. Trabzonspor
|9
|15
|8. Rizespor
|10
|15
|9. Hatayspor
|10
|14
|10. Sivasspor
|10
|13
|11. Konyaspor
|10
|10
|12. Alanyaspor
|10
|10
|13. Ankaragücü
|9
|9
|14. Karagümrük
|9
|9
|15. Antalyaspor
|9
|9
|16. Gaziantep FK
|9
|9
|17. Başakşehir
|9
|8
|18. Pendikspor
|9
|7
|19. İstanbulspor
|9
|5
|20. Samsunspor
|8
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|9
|24
|2. Kocaelispor
|10
|22
|3. Göztepe
|10
|20
|4. Bodrumspor
|10
|17
|5. Gençlerbirliği
|10
|17
|6. Bandırmaspor
|9
|16
|7. Keçiörengücü
|10
|14
|8. Manisa FK
|9
|13
|9. Ahlatçı Çorum FK
|9
|13
|10. Erzurumspor
|10
|13
|11. Sakaryaspor
|9
|12
|12. Boluspor
|10
|12
|13. Şanlıurfaspor
|10
|10
|14. Adanaspor
|9
|9
|15. Ümraniye
|9
|8
|16. Tuzlaspor
|10
|7
|17. Giresunspor
|10
|6
|18. Altay
|9
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|10
|26
|2. Arsenal
|10
|24
|3. M.City
|9
|21
|4. Liverpool
|9
|20
|5. Newcastle
|10
|19
|6. Aston Villa
|9
|19
|7. Brighton
|9
|16
|8. M. United
|9
|15
|9. West Ham United
|9
|14
|10. Brentford
|10
|13
|11. Chelsea
|10
|12
|12. Crystal Palace
|10
|12
|13. Wolves
|10
|11
|14. Fulham
|9
|11
|15. Nottingham Forest
|9
|10
|16. Everton
|9
|7
|17. Bournemouth
|10
|6
|18. Luton Town
|9
|5
|19. Burnley
|10
|4
|20. Sheffield United
|10
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|11
|28
|2. Girona
|11
|28
|3. Barcelona
|11
|24
|4. Atletico Madrid
|9
|22
|5. Real Sociedad
|10
|18
|6. Athletic Bilbao
|10
|17
|7. Rayo Vallecano
|10
|16
|8. Valencia
|10
|14
|9. Real Betis
|10
|14
|10. Las Palmas
|11
|14
|11. Osasuna
|10
|13
|12. Getafe
|11
|12
|13. Sevilla
|9
|9
|14. Mallorca
|11
|9
|15. Villarreal
|10
|9
|16. Cadiz
|10
|9
|17. Deportivo Alaves
|10
|9
|18. Celta Vigo
|11
|6
|19. Granada
|10
|6
|20. Almeria
|11
|3
Röportaj & Söyleşi Tümü