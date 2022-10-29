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Bursa'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu

GÜNDEM 29.10.2022, 13:53
Bursa'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Cumhuriyet’in ilanının 99’inci yıldönümü, tüm yurtta olduğu gibi Bursa’da da büyük coşkuyla kutlandı. Türk bayraklarıyla alanı dolduran vatandaşlar, coşkuya ortak oldu.BURSA (İGFA) - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99’inci yılı, Bursa Valiliği tarafından düzenlenen programla kutlandı. Atatürk Caddesi’ndeki törene büyük ilgi gösteren vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla kutlamaları izledi. Törenler, Vali Yakup Canbolat’ın Tarihi Valilik Binası’nda protokol üyeleriyle birlikte tebrikleri kabul etmesiyle başladı. Ardından Vali Canbolat ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tören alanındaki halkı selamladı. İstiklal Marşı’nın okunarak Türk Bayrağı’nın göndere çekilmesinin ardından konuşan Vali Canbolat, vatandaşların Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

Geçmişten aldığımız güçle geleceğe emin adımlarla birlik ve beraberlik içerisinde yürüdüklerini söyleyen Vali Canbolat, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk Milleti’nin karakterine ve geleneklerine en uygun idare olarak ifade ettiği Cumhuriyetimizin 99’uncu yıldönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirtti. Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere ecdadımızı, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle anan Canbolat, “Türk Milleti’nin ve Bursalı hemşerilerimizin, çocuklarımızın ve gençlerimizin Cumhuriyet Bayramı’nı içtenlikle kutluyorum. Cumhuriyetimiz 99 yıl önce bugün ilan edildi. Yaşadığımız sıkıntılı günlerin ardından binlerce can vererek kurduğumuz Cumhuriyet sayesinde bugün büyük bir millet ve devlet olmanın gururunu yaşıyoruz.

Büyük bir medeniyetin mirasçısı olan devletimiz, son dönemde kimsenin hayal edemediği dev projeleri hayata geçirmiştir. Gelecek nesillere daha huzurlu ve daha güçlü bir Türkiye bırakmak için mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tüm Türkiye’nin ve Bursalıların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle andıklarını Başkan Aktaş, Bursa’da Cumhuriyet coşkusuna ortak olan herkese teşekkür etti. Cumhuriyet’in birbirimize olan kardeşliğimizin ve birliğimizin mayası olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, ‘Yaşasın Cumhuriyet’ diyerek herkesin bayramını kutladı.

Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini anlatan şiirler okundu. Yıldırım Belediyesi Halk Oyunları ve Bursa Uludağ Üniversitesi Halk Oyunları Topluluğu ekiplerinin de gösterileri büyük alkış aldı. Bursa Mehteran Takımı ve Tahtakıran Kılıç Kalkan ekiplerinin gösterileri de ilgiyle izlendi. Okullardan sivil toplum kuruluşlarına kadar birçok kurumun katıldığı geçit töreninde, asker ve polislerin geçişi sırasında coşku doruğa çıktı. Alanın üzerinde Jandarma helikopterinin yaptığı gösteri de ilgi gördü.

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