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Bursa'da Cumalıkızık Orman Parkı faaliyette

GÜNDEM 14.07.2023, 17:48
Bursa'da Cumalıkızık Orman Parkı faaliyette

Bursa'da Yıldırım Belediyesi, Yıldırım’a 5 yılda 3 milyon metrekare yeşil alan vizyonu kapsamında 100 bin metrekarelik Cumalıkızık Orman Parkı’nı Bursa’ya kazandırdı.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi, ilçenin adıyla özdeşleşen ‘yeşil’ kimliğini Yıldırım’a yeniden kazandırmak için belirlediği ‘5 yılda 3 milyon metrekare yeşil alan’ vizyonu kapsamında önemli bir adım daha attı.

Balaban Mesire Alanı ve Büyükşehir Belediyesi desteği ile ilçeye kazandırılan Vakıf Bera Kent Parkı’ndan sonra Cumalıkızık Orman Parkı’nı hizmete açtı. Açılış törenine; Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Mersin, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay, İl Gençlik Kolları Başkanı Ömer Faruk Temiztürk, Osmangazi Kaymakamı Ali Partal, İl Başkan Yardımcısı İzzet Şenocak, Orman Bölge Müdürü Esat Şimşek, İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Davut Demir, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Murat Korkmaz, Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu Komutanı Albay Metin Özbek, HÜDAPAR Bursa İl Başkanı Mehmet Şimşek ve vatandaşlar katıldı. Tarih ve doğa birlikteliğinin en nadide örneklerinden olan Cumalıkızık’ta hizmete açılan Orman Parkı; 81 bin metrekaresi orman konseptine göre özel mera karışımı ile yeşillendirilen toplam 100 bin metrekarelik alana sahip. Cumalıkızık Orman Parkı’nda ayrıca 50’s i kamelya olmak üzere 250 adet piknik oturma alanı, 360 araçlık otopark, orman konseptine uygun oyun alanı, mescit, büfe gibi birimler yer alıyor.       

ZENGİNLİĞİNE ZENGİNLİK KATIYORUZ

Tarih ve Doğa şehri Bursa’nın bu özelliklerini en güzel yansıtan yerlerden birisinin Cumalıkızık olduğunu hatırlatan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Cumalıkızık gerek tarihi dokusu gerek doğası Bursa’mızın dünyaya açılan penceresi. Biz bu nadide beldemizi bir taraftan koruyarak diğer taraftan da zenginliklerine yeni zenginlikler ekleyerek evlatlarımıza bırakmak istiyoruz. Cumalıkızık, adeta dün bugün ve yarını aynı anda yansıtıyor. 100 bin metrekarelik orman parkımız Cumalıkızık’ı daha da değerli hale getirecek” dedi.

Yıldırım’ın yeniden ‘yeşil’ kimliğine kavuşması için çevre yatırımlarını hız kesmeden sürdürüldüklerini belirten Başkan Yılmaz, “5 yılda 29 yeni parkı ilçeye kazandırdık, 38’ini yeniledik. Balaban Mesire Alanı ve Büyükşehir Belediyesi eliyle Vakıf Kent Parkı’nı ilçeye kazandırdık. ‘5 yılda 3 milyon metrekare yeşil alan’ vizyonumuz kapsamında doğaya ve doğayı korumaya yönelik yatırımlarımızı bir bir insanlarımızın hizmetine sunuyoruz” diye konuştu.

BURSA’YA ÇOK YAKIŞTI

 Yıldırım’ın vizyon projelerinden birisi olan Cumalıkızık Orman Parkı’nın ilçeye hayırlı olmasını belirten Bursa Valisi Yakup Canbolat, “Bursa’nın en önemli avantajlarından biri yerel yönetimlerimizin vatandaşlara hizmet götürme anlayışıdır.  Tarihi Cumalıkızık Köyü’ne değer katacak Cumalıkızık Orman Parkı, şehrin çehresini değiştiren ilçenin marka değerini arttıran 7’den 77’ye herkesin hoşça vakit geçireceği önemli bir sosyal yaşam alanı oldu. Böylesine fevkalade hizmetleri vatandaşla buluşturan çok kıymetli Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz’a ve ekibine çok teşekkür ediyorum” dedi.

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