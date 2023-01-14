Bursa'da çocuk gözüyle sanat

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Çocuk ve Sanat Etkinlikleri, farklı okullardan 500'e yakın öğrenciyi sanatın farklı branşları ile buluşturdu.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, 7-11 yaş arası çocukları da Çocuk ve Sanat Etkinliklerinde buluşturdu. Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler Şube Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi işbirliğiyle düzenlenen Çocuk ve Sanat Etkinlikleri Tayyare Kültür Merkezi'nde yapıldı. Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerindeki 20 ilk ve orta okuldan 7-11 yaş arası 500'e yakın öğrenci ve öğretmen, sanatın farklı dallarını yakından görme ve bizzat uygulama imkanı buldu.

Etkinlikler kapsamında düzenlenen drama, resim, masal ve müzik atölyelerine katılan öğrenciler sanatın bu dallarını bizzat uygulayarak öğrendi. Etkinliklerin sonunda düzenlenen masal dinletisi, konser ve sinema gösterimine katılan öğrenciler gönüllerince bir gün geçirdi.