Bursa'da ceviz üretiminin artırılması hedefleniyor

Ceviz Üreticileri Derneği (CÜD), ceviz üretiminin artırılması, yaygınlaştırılması, ülke ekonomisine katkı sağlanması amacıyla Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ile bilimsel ve akademik iş birliği protokolüne imza attı.BURSA (İGFA) - Cevizin faydalarını ön plana çıkarmak ve Türkiye’deki ceviz yetiştiricilerinin sayısını artırmak için çalışmalar yapan Ceviz Üreticileri Derneği (CÜD), bu kapsamda akademik ve bilimsel bir iş birliğine imza attı.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ile imzalanan protokol kapsamında; Türkiye’de ceviz üretiminin hem artması hem yaygınlaşması hem de ülke ekonomisine katkı sağlanması amaçlanıyor.

İmza törenine; CÜD Eş Başkanı Ömer Ergüder, dernek yöneticileri ile BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Turgut, Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (BİTUAM) Müdürü Prof. Dr. Utku Çopur, BUÜ Teknoloji Transfer Ofisi yetkilileri ve akademisyenler katıldı.

İmzalanan iş birliği protokolü kapsamında; Türkiye’de ceviz üretiminin artırılması, yaygınlaştırılması ve bu nedenle ülke ekonomisine katkı sağlanması için meyvenin daha modern tekniklerle yetiştirilmesi amaçlanıyor. Yaşanabilecek tüm olumsuzluklara karşı alınacak önlemlerin değerlendirilmesini de kapsayan anlaşmayla; ceviz bazlı katma değerli ürünlerin geliştirilmesi, yerli cevizin fonksiyonel özelliklerinin ortaya konulması amacıyla BUÜ ile CÜD arasında ortak bilimsel araştırmalar gerçekleştirilecek. Ayrıca her iki taraf arasındaki ilişkilerin teşvik edilmesi ve mevcut olan ilişkilerin geliştirilmesi ile araştırma sonuçlarının ortak kullanımının sağlanması, ortaya çıkan bulguların ulusal ve uluslararası dergilerde ve organizasyonlarda yayımlanması; üniversite ve sektör temelli çalışmalarının oluşturulması, karşılıklı deneyimlerin iki kurumun birbirine aktarması hedefleniyor.

Protokol imza töreninde konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, üniversitelerin görevlerinden birinin, topluma hizmet etmek olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, “Bizim de Bursa Uludağ Üniversitesi olarak, topluma karşı görevlerimiz var. Toplumun hem ihtiyaçlarına hem de taleplerine karşılık vermek durumundayız. Güçlü bir Ziraat Fakültemiz, ülkemizin öncelikli alanı olan gıda arzı ve güvenliği konusunda aktif çalışmalar yapan Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezimiz bulunuyor. İş birlikleri ve araştırma projelerinde yer almak bizi mutlu ediyor. İmzalamış olduğumuz bu protokolün hem iki kuruma hem de önemlisi ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Bursa Uludağ Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (BİTUAM) Müdürü Utku Çopur ise, BİTUAM ile Gıda Mühendisliği Bölümü’nün, Ceviz Üreticileri Derneği’nin katkılarıyla hali hazırda ‘Türkiye’nin Farklı İllerinde Yetiştirilen Cevizlerin Kemometrik Karakterizasyonu, Sınıflandırılması ve Kimliğinin Doğrulanması’ isimli projeyi de üniversitenin BAP birimi maili desteğiyle yürütüldüğünü söyledi.