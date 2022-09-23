Bursa'da Çataltepe mağdurları çıkış arıyor!

Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) önceki dönem başkanı Arif Tak'ın zamanında "Türkiye’nin en büyük esnaf sanayi sitesi olacağı" iddiasıyla yüzlerce esnaftan para toplanarak yola çıkılan Kestel Çataltepe Projesi aradan geçen 14 yılda büyük fiyaskoya dönüşürken, BESOB’a güvenerek para yatıran esnafın isyanı her geçen gün büyüyor.ForumHaber.com / BURSA (İGFA) - Bursa'nın kangren haline gelmiş TOKİ Çataltepe Sanayi Sitesi sorununa çözüm için mağdurlar, seslerini ForumHaber.Com Genel Yayın Yönetmeni Muhammet Ali İlbeyi'nin moderatörlüğündeki canlı yayın programında duyurmaya çalıştı.

Kestel'de sanayi sitesinin yapılacağı alanda toplanan Çataltepe mağdurları, hak gaspına uğradıklarını iddia etti.

2008 yılından bu yana sorunun çözümlenemediğini ifade eden mağdurlar, seslerini duyurmak için bir dernek çatısı altında toplanarak sanayinin faaliyete geçmesi yönünde kamuoyu çalışmaları yaptıklarını söyledi. Kısa adı ÇATSANDER olan Çataltepe Sanayi Sitesi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Zekai Akdoğan ve Başkan Vekili Aydın Çitil yaşanan süreci canlı yayında anlattı.

2 bin 100 eski üyenin hakları ile binlerce kişinin ödemiş oldukları paraların haklarının korunması gerektiğini ifade eden mağdurlar, kurulmuş olan kooperatife güvenmediklerini dile getirdi.

Çataltepe mağdurları bu konuda devlet ile TOKİ'den çözüm beklediklerini dile getirdi.