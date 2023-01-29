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Bursa'da can dostlara rehabilitasyon merkezi şekilleniyor

GÜNDEM 29.01.2023, 16:00
Bursa'da can dostlara rehabilitasyon merkezi şekilleniyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin sahipsiz sokak hayvanlarını sıcak bir yuvada buluşturacak Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nde çalışmalar hızlandı. Ameliyathaneden yaşam ünitelerine kadar her türlü ayrıntının düşünüldüğü proje ile sokak hayvanları sorununa köklü bir çözüm üretilmiş olacak.BURSA (İGFA) - Bursa’da, sokak hayvanlarının her zaman yanında olan Büyükşehir Belediyesi, Soğukkuyu Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi’nde 2022 yılı boyunca 5 bin 17 tedavi, 8 bin 435 parazit uygulaması, 4 bin 957 kısırlaştırma ve 4 bin 957 aşı olmak üzere toplamda 23 bin 366 adet tedavi gerçekleştirdi.

Yine aynı dönemde mahalle gönüllüleri, sivil toplum kuruluşları ve hayvan severlerin de katılımı ile 17 ilçe genelinde besleme faaliyetlerine ağırlık verildi. Belirlenen 139 noktada haftada 2 kez olacak şekilde düzenli besleme ve alan temizliği yapılırken, sokak hayvanlarının beslenmesi için yıl boyunca 60 tondan fazla mama harcandı. Can dostlarının barınması için 17 ilçede ormanlık alanlar, baraj kenarları, park ve sahil kenarları gibi yerlere 134 adet köpek ve kedi kulübesi yerleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi’nin Bursa’ya kazandıracağı modern Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nde inşaat geçtiğimiz Ekim ayında başlamıştı. Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan tahsis edilen yaklaşık 31 bin 600 metrekare alan üzerinde hayata geçirilecek projede bazı yapıların kaba inşaatları tamamlanma aşamasına geldi. Proje maliyetinin yüzde 40’ı oranında Bakanlıktan hibe desteği de alınacak. Proje bünyesinde, ameliyathane, kuduz müşahede binası, at ahırı, köpek tedavi ünitesi, yavrulu anne, bahçeli yaşam birimleri, kedi hastanesi, kedi villası, yem deposu, morg binası, gömü alanı, sosyal tesis, idari bina ve sosyal aktivite alanı da yer alacak. Orman arazisindeki tek bir ağaca bile zarar vermeyecek şekilde tasarlanan projede yeşil varlığı öne çıkarılacak ve can dostları için doğal bir yaşam alanı oluşturulacak.

KÖKLÜ ÇÖZÜM

Bursa’da ‘sahipsiz sokak hayvanı’ kavramını ortadan kaldırmak adına önemli çalışmaları hayata geçirdiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tüm sokak hayvanlarına sahip çıkmaya çalıştıklarını söyledi. Her canın kıymetli ve değerli olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, “Bu güne kadar gerek Sokak Hayvanları Tedavi Merkezimizdeki hizmetler, gerekse de doğal ortamdaki besleme ve barınma faaliyetlerini hiç aksatmadık. Türkiye’nin en modern sokak hayvanları rehabilitasyon merkezlerinden birini Bursa’mıza kazandırma projemiz de ilerliyor. İnşallah bu merkezin de tamamlanmasıyla sokak hayvanları sorununa köklü bir çözüm üretmiş olacağız” dedi.

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