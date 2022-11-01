Bursa'da büyük yangın... RB Karesi Tekstil alevlere teslim!

Bursa'da Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren RB Karesi Tekstil'de yangın çıktı . Yangın tüm fabrikayı sararken henüz kontrol altına alınabilmiş değil.BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren eski Nergis Tekstil, yeni RB Karesi Tekstil'de henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çıkan yangınla ilgili olay yerine Bursa Valisi Yakup Canbolat ile Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da geldi. Vali Canbolat, çevre fabrikalara yangın sıçramaması açısından tüm tedbirleri aldıklarını belirterek, "Vatandaşlarımız yangın bölgesine gelmesinler" çağrısında bulundu.

Bölgede çok sayıda itfaiye ekibi ve OSB'ye ait itfaiye ekipleri yangına müdahalesini sürdürüyor.

BURSA TİCARET BORSASI'NDAN "GEÇMİŞ OLSUN" MESAJI

Öte yandan Bursa Ticaret Borsası da, Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Ramazan Bayduz ve ailesini RB Karesi Tekstil'de çıkan yangınla ilgili geçmiş olsun paylaşımında bulundu.

Borsadan yapılan paylaşımda "Bursa Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Üyemiz RB Karesi Tekstil'de çıkan yangının can kaybı yaşanmadan bir an önce kontrol altına alınmasını diliyor, Yüksek İstişare Kurulu Üyemiz Ramazan Bayduz ve ailesi ile çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadeleri yer aldı.

https://twitter.com/BursaTB/status/1587520099208011780