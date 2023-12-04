Bursa'da büyük deprem!

Merkez üssü Bursa'nın Mudanya ilçesi Kumyaka mahallesi olan saat 10.42'de 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Gemlik Körfezi'nin de hissettiği deprem İstanbul ve çevre il, ilçelerden de hissedildi.BURSA (İGFA) - Kandilli'den alınan bilgiye göre merkez üssü Mudanya Kumyaka olduğu belirlenen 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 10,42'de kaydedilen deprem, 5,4 kilometre derinlikte yaşandı.

AFAD ise depremin merkez üssünü Gemlik Körfezi - Mudanya olarak kaydetti. AFAD'a göre, 5,1 büyüklüğünde kaydedilen deprem 8,9 kilometre derinliğinde yaşandı.

https://twitter.com/AFADBaskanlik/status/1731581719059304540

AFAD, gelişmeleri takip ettiğini kaydederken, büyük deprem ardından 5 dakika sonra bu kez Mudanya'nın Aydınpınar Mahallesi merkez üssü olduğu belirlenen 1,8 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.