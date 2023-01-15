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Bursa'da BUSKİ hatların deplasesi için zamanla yarıştı

GÜNDEM 15.01.2023, 12:18
Bursa'da BUSKİ hatların deplasesi için zamanla yarıştı

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, Filament Kavşağı’ndaki içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının deplasesi çalışmasını, 60 kişilik bir ekiple 24 saat kesintisiz çalışarak tamamladı.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşım yatırımları kapsamında yapılacak Mudanya Yolu Filament Kavşağı düzenleme çalışmaları öncesinde, alandaki altyapı hatlarının deplasesi için BUSKİ devreye girdi.

Nilüfer İlçesi'nin 9 mahallesi ve Küçük Sanayi Sitesinin tamamında su kesintisine neden olacak çalışma için tüm hazırlıklarını tamamlayan BUSKİ, su kesintisinin uzamaması için 14 Ocak Cumartesi gece yarısı 60 kişilik bir ekiple, çalışmaların startını verdi.

Gecenin karanlığında başlayıp, gün boyu aralıksız devam eden hummalı çalışma ile kavşak alanında kalan yaklaşık 300 metrekarelik hattın yer değişikliği başarılı bir şekilde yapıldı.

Çalışmalar planlandığı gibi 24 saat içinde tamamlanırken, Filamet Kavşağı’nda Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak kavşak düzenleme çalışmasının önündeki engel de kalkmış oldu.

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