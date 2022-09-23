Bursa'da burs başvuruları başladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin geçtiğimiz dönem üniversite öğrencilerine Bursa Kalkınma ve Eğitim Kooperatifi aracılığıyla verdiği burslar için yeni dönem başvuruları başladı. Başvurular, 14 Ekim'e kadar burs.bbbgenclikkulubu.com internet adresi üzerinden yapılabilecek.BURSA (İGFA) - Geçtiğimiz dönem Bursa’da ilki gerçekleştirerek üniversitelilere burs desteği başlatan Bursa Büyükşehir Belediyesi, kısa adı ‘BURSKOOP’ olan Sınırlı Sorumlu Bursa Kalkınma ve Eğitim Kooperatifi’ni kurarak, 3 bin öğrenciye aylık 500’er TL burs vermişti. Gelen yoğun talep üzerine burs imkanından yararlanacak üniversiteli sayısı bu yıl 5 bine çıkartarak, burs başvurularını başlattı.

Üniversiteli gençler, başvurularını 14 Ekim tarihine kadar burs.bbbgenclikkulubu.com adresinden yapabilecek.

Başvuruları onaylanan öğrenciler, BURSKOOP’tan 8 ay boyunca aylık 500’er TL burs alacak.

LİSELİLERİN BAŞVURUSU EKİM AYINDA

Bu arada 2022–2023 eğitim döneminde yine bir ilke imza atarak, burs desteğini ‘meslek liselileri de kapsayacak şekilde’ genişleten Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 5 bin meslek lisesi öğrencisine de aylık 300’er TL burs vermeyi planladı.

Burs desteğinden; meslek liselerinin elektrik-elektronik, makine ve tasarım, bilişim, yiyecek içecek hizmetleri, metal, motorlu taşıtlar, moda tasarım, endüstriyel otomasyon, mobilya ve iç mekân tasarımı, tekstil, konaklama ve seyahat hizmetleri, gıda, matbaa, plastik, tarım, metalürji, raylı sistemler, gemi yapımı, biyomedital cihaz, grafik ve fotoğraf, hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı, inşaat, kimya, laboratuvar hizmetleri, tesisat ve iklimlendirme, uçak bakımı, yenilenebilir enerji ile hasta ve yaşlı hizmetleri bölümlerini tercih eden öğrenciler yararlanabilecek.

Meslek liselilerin burs başvuruları ise 7-16 Ekim tarihleri arasında burs.bbbgenclikkulubu.com adresinden yapılacak.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türkiye’nin en önemli zenginliğinin genç nüfus olduğunu, gençlere yapılan yatırımın ülkenin geleceğine yapıldığını söyledi. Geçen dönem başlattıkları burs desteğiyle üniversiteli gençler ile ailelerine bir nebze de olsa katkı sağlamayı hedeflediklerini dile getiren Başkan Aktaş, gençler ve ailelerinden olumlu geri dönüşler aldıklarını kaydederek, "3 bin olan sayıyı 5 bine çıkardık. Yine bu yıl, meslek lisesini tercih eden öğrencilerimizi burs kapsamına dahil ettik. Yeni neslin daha donanımlı ve birikimli olarak yetişmesi için gerekli her türlü desteği sağlıyoruz. Bu yıl hem üniversite, hem de meslek lisesini kapsayacak toplamda 10 bin öğrenciye burs vermiş olacağız" diye konuştu.