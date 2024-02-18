Son Dakika

Bursa'da bu buluşmada 'iş' var

GÜNDEM 18.02.2024, 16:30
Bursa'da bu buluşmada 'iş' var

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle 7.’si düzenlenen ve 274 firmanın katılımıyla Türkiye’nin alanında en büyük istihdam buluşmalarından biri olan Bursa İnsan Kaynakları ve İstihdam Buluşması (BİİB), bu sene de iş arayanlar ile işverenleri buluşturdu.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Bursa Kent Konseyi (BKK) ve Bursa İstihdam ve Kariyer Ofisi (BİKO) iş birliğinde bu sene 7’ncisi düzenlenen BİİB, sektörün ihtiyaç duyduğu insan kaynağını firmalarla buluşturdu.

274 firmanın katılımıyla Türkiye’nin alanında en büyük istihdam buluşmalarından birisi olan organizasyonda stantları tek tek gezen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, firma temsilcileri ve iş arayanlarla sohbet etti.

Bursa’nın nüfusunun artması ve şehrin hızla gelişmesiyle yeni ihtiyaçların da ortaya çıktığını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, altyapıdan üstyapıya kadar her alanda yatırımları sürdürdüklerini belirtti.

Tüm bunların yanında Büyükşehir Belediyesi’nin istihdam açısından da iş ve personel arayanların buluşmasına aracılık ettiğini ifade eden Başkan Aktaş, “İşverenleri ve iş arayanları uygun ortamda buluşturmuş olmaktan mutluluk duyduk. Bir gencin ilk işini bulduğu andaki gururuna, onun staj imkanına kavuşmasına aracılık etmek ve destek olmak büyük bir mutluluk. BİKO marifetiyle de vatandaşlarımıza iş seçme, yeni iş bulma noktasında önemli fayda sağlıyoruz. Öte yandan BURSKOOP aracılığıyla üniversite öğrencilerimize, meslek liseli öğrencilerimize burs sağlıyoruz. Her geçen gün gelişen, sanayisi büyüyen Bursa’mızda ara eleman sıkıntısının çözülmesiyle alakalı bir altyapının oluşmasını istiyoruz. Bu konuda aracılık etmek istiyoruz. Bu organizasyonun Bursa için büyük bir şans olduğunu düşünüyorum. Firma sahipleri de iş arayanlar da çok mutlu. Organizasyona katkı koyan, destek veren tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 26 67
2. Galatasaray 25 66
3. Trabzonspor 26 41
4. Beşiktaş 25 40
5. Kasımpasa 26 39
6. Rizespor 26 36
7. Antalyaspor 26 35
8. Sivasspor 26 34
9. Başakşehir 25 33
10. A.Demirspor 26 32
11. Samsunspor 26 30
12. Ankaragücü 25 29
13. Hatayspor 26 29
14. Kayserispor 25 29
15. Alanyaspor 26 29
16. Karagümrük 26 28
17. Gaziantep FK 26 28
18. Pendikspor 26 27
19. Konyaspor 25 25
20. İstanbulspor 26 12
Takımlar O P
1. Eyüpspor 22 52
2. Göztepe 23 46
3. Kocaelispor 23 43
4. Bodrumspor 23 42
5. Sakaryaspor 23 40
6. Boluspor 23 36
7. Ahlatçı Çorum FK 23 35
8. Bandırmaspor 22 33
9. Gençlerbirliği 22 32
10. Erzurumspor 23 30
11. Keçiörengücü 23 29
12. Manisa FK 23 27
13. Ümraniye 22 27
14. Adanaspor 23 23
15. Şanlıurfaspor 23 22
16. Tuzlaspor 23 22
17. Altay 23 12
18. Giresunspor 23 7
Takımlar O P
1. Liverpool 25 57
2. Arsenal 25 55
3. M.City 24 53
4. Aston Villa 25 49
5. Tottenham 25 47
6. M. United 24 41
7. Newcastle 25 37
8. West Ham United 25 36
9. Brighton 24 35
10. Chelsea 25 35
11. Wolves 25 35
12. Fulham 25 29
13. Bournemouth 24 28
14. Brentford 24 25
15. Nottingham Forest 25 24
16. Crystal Palace 24 24
17. Luton Town 23 20
18. Everton 24 19
19. Burnley 25 13
20. Sheffield United 24 13
Takımlar O P
1. Real Madrid 25 62
2. Girona 24 56
3. Barcelona 25 54
4. Atletico Madrid 25 51
5. Athletic Bilbao 24 46
6. Real Betis 24 38
7. Real Sociedad 24 37
8. Valencia 25 36
9. Las Palmas 25 35
10. Getafe 25 34
11. Osasuna 25 32
12. Deportivo Alaves 24 27
13. Villarreal 25 26
14. Rayo Vallecano 25 25
15. Sevilla 25 24
16. Mallorca 24 23
17. Celta Vigo 25 20
18. Cadiz 25 17
19. Granada 24 13
20. Almeria 24 7