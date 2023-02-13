Bursa'da boş duran konteynerlere DEVA tepkisi!

Sosyal medyada Bursa'da bulunan onlarca konteyner gündem konusu oldu. DEVA Partisi Bursa İl Başkanı Serkan Özgöz, deprem bölgesinde barınma sorunu yaşanırken, resmi yazı gelmemesi dolayıyla konteynerlerin Bursa'da bekletilmesini eleştirerek, "Depremzede orada soğukta, biz vatandaşımıza 'resmi yazı gelmedi' diyemeyiz" diyerek tepki gösterdi.BURSA (İGFA) - Bursa AFAD İl Koordinasyon Merkezi'nde çekilen ve 12 Şubat Pazar günü sosyal medya üzerinden paylaşılan video büyük tepkilere neden oldu.

DEVA Partisi Bursa İl Başkanı Serkan Özgöz, videoda yer alan iddiaları yerinde incelemek üzere il ve ilçe yöneticileriyle birlikte AFAD İl Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Ziyaret sonrasında açıklama yapan İl Başkanı Serkan Özgöz, ilk günden bu yana deprem bölgesinin yaralarını sarmak için tüm gücüyle gayret gösteren Bursalılara, AFAD'ın depo sahasını gezip, İl Müdür Vekili ile yaptıkları görüşmelerin bazı detaylarını paylaştı. Konteynerlerin sahada olduğunun doğruluğunu teyit ettiklerini belirten Başkan Özgöz, "Bursa için ayrılan 100 konteynerın 8’i sevk edilmiş. 92’si halen bekletiliyor. Bekletilme sebebi de Osmaniye AFAD’tan resmi talep yazısının gelmemiş olması" dedi.

Telefonla sözlü bildirim yapılarak konteynerlerin istendiğini ancak resmi yazı olmadığı için bekletilmemesi gerektiğini vurgulayan Özgöz, "Depremzede orada soğukta, biz vatandaşımıza 'resmi yazı gelmedi' diyemeyiz. Dememeliyiz! Hele hele bu olayı ortaya çıkartan vatandaş hakkında da emniyet soruşturması başlatmayı düşünmemeliyiz. Maalesef bu olay ve ziyaretimizde edindiğimiz izlenimler bize AFAD organizasyonunun görevli personellerin 18 saate varan öz verili çalışmalarına rağmen yüksek derecede koordinasyon problemi yaşadığını, bir yönetim zaafiyeti oluştuğunu gösteriyor" dedi.

https://twitter.com/serkanozgoz/status/1624776344314806272

Deprem felaketinin büyüklüğünden çok hızlı hareket edilmesi, inisiyatif alınması ve etkili kriz yönetimini gibi üst düzey seviyede uygulamayı gerektirdiğini belirten Özgöz, "AFAD çalışanları ilk günden itibaren özveri ile çalışıyor. Ancak buranın kurumsal kapasitesi, işgörme becerisi bu yükü kaldırabilecek, bu sınavdan geçecek durumda değil. Yapılabilecek çok sayıda basit iş ile buradaki kaos azaltılabilir. Burada baskı altındaki personel rahatlatılabilir, işler çok daha hızlı yürüyebilir ve nihayet Bursa gibi güçlü bir şehirden çok daha fazla yardım bölgeye ulaştırılabilir. Yapılamıyor. Neden?" diye sordu.