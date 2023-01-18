Bursa'da binanın çatısı metro istasyonuna uçtu... Seferlere geçici zorunlu ara!

Bursa'da etkili olan fırtınadan dolayı uçan bir binanın çatısı anayola savrularak Kestel-Arabayatağı arasında çalışan Bursaray istasyonuna düştü. Büyükşehir Belediyesi, söz konusu hatta Bursaray seferlerinin geçici olarak otobüslerle sağlanacağını duyurdu.BURSA (İGFA) - Bursa'da gece etkisini arttıran şiddetli lodos fırtınaya dönüştü.

Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir binanın çatısı uçarak, Bursaray hattı üzerine düştü.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Burulaş'tan yapılan açıklamada, metro hattına düşen çatı enkazı dolayısıyla Kestel-Arabayatağı arasında çalışacak Bursaray işletiminin geçici süreyle otobüslerle sağlanacağı bildirildi.

https://twitter.com/bursaulasim/status/1615535766683242496