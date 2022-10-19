Son Dakika

Bursa'da 'Bilişim Atölyeleri'ne devam

GÜNDEM 19.10.2022, 15:59
Bursa'da 'Bilişim Atölyeleri'ne devam

Bursa Büyükşehir Belediyesi, eğitim çağındaki çocukların robotik kodlama ve yazılım alanlarında daha iyi eğitim alabilmeleri amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda ‘Bilişim Atölyeleri’ açmaya devam ediyor.BURSA (İGFA) - Bursa’da eğitim alanlarının iyileştirilmesine yönelik desteklerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, üreten bir nesil yetişmesi amacıyla eğitim hayatına katkı sunmaya devam ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda öğrencilerin robotik kodlama ve yazılım başta olmak üzere teknoloji üretmeleri için ‘Bilişim Atölyeleri’ oluşturan Büyükşehir Belediyesi, altıncı atölyeyi Yıldırım Şirinevler İmam Hatip Ortaokulu’nda hizmete açtı. Kurulan bilişim sınıfıyla çocuklar, hem bilgisayar ve teknoloji derslerini hazırlanan atölyede yapabilecek hem de öğretmenleri ile birlikte kendileri için hazırlanan atölyelerde eğlenerek bilimi deneyimleyecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ‘Bursa milletvekilleri Muhammet Müfit Aydın ve Refik Özen, Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sevinç ile birlikte’ Şirinevler İmam Hatip Ortaokulu’nu ziyaret ederek, öğrencilerle sohbet etti. Öğretmenlerle bir araya gelen Başkan Aktaş, daha sonra bilişim atölyesinin açılışını gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi’nin gençlerin eğitimlerini çok önemsediğini söyleyen Başkan Aktaş, teknoloji çağında yeni neslin bilimle büyümesini arzuladıklarını belirtti.

Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’nin 2012 yılından bu yana hizmet verdiğini hatırlatan Başkan Aktaş, gökyüzü gözlemi yapılan Astrofest, Bursa Bilim Şenliği Science Expo gibi faaliyetlerle de gençleri bilimle buluşturduklarını ifade etti.

Bunun yanında, mevcut imkanlara ulaşamayanlar için 2 bilim otobüsü ile çocukların ayağına gidildiğini anlatan Başkan Aktaş, “Çocuklarımızın her durumda teknolojiyle buluşması için çalışıyoruz. Okullarımızda bilim ve teknoloji sınıfları oluşturuyoruz. Robotik kodlama ve yazılım başta olmak üzere, teknoloji üretmelerini amaçlıyoruz. Bugüne kadar 5 okulumuzda bilişim atölyesi açtık. Altıncısını Şirinevler İmam Hatip Ortaokulu’nda hizmete aldık. Amacımız, bilişim sınıflarıyla çocukların bilime olan merakını artırmaktır. ‘Ben de yapabilirim’ duygusunu aşılamaktır. Bilişim sınıfımızın okulumuza hayırlı olmasını diliyorum. Öğretmen ve öğrencilerimize başarılar diliyorum. Onların başarısı, en büyük mutluluğumuzdur” dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Alinur Aktaş ve beraberindekiler, çocuklarla birlikte açılış kurdelesini keserek sınıfı gezdi.

Yorumlar (0)
18
kapalı
Namaz Vakti 19 Ekim 2022
İmsak 05:48
Güneş 07:13
Öğle 12:54
İkindi 15:55
Akşam 18:26
Yatsı 19:45
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 10 21
2. Fenerbahçe 9 20
3. Başakşehir 9 20
4. Beşiktaş 10 19
5. Konyaspor 10 18
6. Trabzonspor 10 18
7. Galatasaray 9 17
8. Kayserispor 10 16
9. Gaziantep FK 10 15
10. Kasımpaşa 10 13
11. Alanyaspor 10 12
12. Sivasspor 10 10
13. Karagümrük 9 9
14. Giresunspor 9 8
15. İstanbulspor 9 8
16. Antalyaspor 9 7
17. Ankaragücü 9 7
18. Hatayspor 9 7
19. Ümraniye 9 3
Takımlar O P
1. Keçiörengücü 9 18
2. Eyüpspor 9 18
3. Bodrumspor 9 17
4. Boluspor 8 15
5. Pendikspor 8 15
6. Sakaryaspor 9 15
7. Rizespor 8 13
8. Samsunspor 9 13
9. Tuzlaspor 9 12
10. Bandırmaspor 8 12
11. Manisa FK 8 12
12. Erzurumspor 8 9
13. Altınordu 8 9
14. Adanaspor 9 8
15. Göztepe 8 8
16. Altay 9 7
17. Gençlerbirliği 8 6
18. Ö.K Yeni Malatya 9 6
19. Denizlispor 9 2
Takımlar O P
1. Arsenal 10 27
2. M.City 10 23
3. Tottenham 10 23
4. Chelsea 9 19
5. M. United 9 16
6. Newcastle 10 15
7. Brighton 10 15
8. Liverpool 9 13
9. Brentford 10 13
10. Crystal Palace 10 13
11. Bournemouth 10 13
12. Fulham 10 12
13. West Ham United 10 11
14. Everton 10 10
15. Leeds United 9 9
16. Aston Villa 10 9
17. Wolves 11 9
18. Southampton 10 8
19. Nottingham Forest 11 6
20. Leicester City 10 5
Takımlar O P
1. Real Madrid 9 25
2. Barcelona 9 22
3. Atletico Madrid 10 20
4. Real Betis 9 19
5. Real Sociedad 9 19
6. Athletic Bilbao 10 18
7. Villarreal 9 15
8. Valencia 10 15
9. Osasuna 9 13
10. Rayo Vallecano 10 12
11. Sevilla 10 10
12. Celta Vigo 9 10
13. Mallorca 9 9
14. Espanyol 9 9
15. Getafe 10 9
16. Girona 9 8
17. Real Valladolid 9 8
18. Almeria 9 7
19. Cadiz 9 6
20. Elche 9 3