Bursa'da bayram öncesi gıda işletmlerine denetim

Kurban Bayramı öncesi Bursa'da görevli kontrolör görevlileri tarafından, diğer işletmelerin yanı sıra özellikle tatlı, şeker ve şekerli mamuller gibi ürünlerin üretimini ve satışını yapan işletmelerin de kontrolleri yapıldı.BURSA (İGFA) - Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, il genelindeki işletmelerin hijyenik koşulların yanı sıra üretimde kullanılan ürünlerin raf ömrünün, muhafaza koşullarının, içerdikleri katkı maddelerinin ve işletmelerin mevzuata uygunluğunu denetledi.

Bursa ve ilçelerinde gıda sektöründe çalışan personellere yönelik hijyen belgesi kontrolleri de yapılarak, gıdanın üretim, satış ve dağıtımının tüm aşamalarında dikkat edilecek hususlar konusunda da bilgilendirmeler yapıldı.

Unlu mamuller ve şekerli mamuller üretimi yapan ve satan işyerlerinin kontrol görevlilerince yapılan denetimlerine İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, Gıda ve Yem Şube Müdürü Mürvet Öztürk de katıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, yıl boyunca devam eden gıda denetimlerinin yaklaşan Kurban Bayramı öncesi il ve ilçe müdürlüğü ekipleri tarafından düzenli olarak devam ettiğini ve 2022 yılında şu ana kadar olan denetim sayılarının 31 bin 495 olduğunu ifade etti. Aygül, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıda tüketmelerinin sağlanması için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak denetimlerin kesintisiz devam edeceğini söyledi.