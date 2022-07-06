Bursa'da bayram öncesi başkanlardan pazar ziyareti

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Veysel Karani Kurban Kesim ve Satış Yeri’ni ziyaret etti. Kurbanlık satan esnafla sohbet eden Başkan Aktaş, vatandaşlara kurban kesimi ve atıkların doğru bertarafı konusunda hassasiyet çağrısında bulundu.BURSA (İGFA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kurban Bayramı’na sayılı günler kala hayvan pazaryerlerini ziyaret ederek, eksik ve aksaklıklar hakkında istişarelerde bulunduklarını söyledi.

Başkan Alinur Aktaş daha sonra Veysel Karani Kurban Kesim ve Satış Yeri’ne geçerek, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile birlikte esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Türkiye’nin dört bir yanından hayvan satmak için Bursa’ya gelen vatandaşlarla sohbet eden Başkan Aktaş, kurban pazarlığı yapan alıcı ile satıcılar arasında da aracılık etti.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a teşekkür eden Başkan Alinur Aktaş, hem güneş sisteminin kurulması hem de yeni bölümlerin eklenmesiyle Veysel Karani Kurban Kesim ve Satış Yeri’nin Türkiye’nin en modern hayvan pazarı olduğunu ifade etti. Aktaş, hayvan pazarlarının bulunduğu yerlerde ilaçlama, haşereyle mücadele ve çıkan pisliğin bertarafıyla ilgili çalışmaların tavizsiz bir şekilde sürdürüldüğünü belirtti.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da, ilçesinde belediye kontrolünde iki kurban pazarının bulunduğunu hatırlattı. Veysel Karani’de güzel bir tesisi hayata geçirdiklerini dile getiren Başkan Dündar, şehir içinden ve dışından gelen kurbanlıkların sağlık belgesi ve pasaportlar denetlenerek pazaryerine alındığını anlattı.

Bu arada Büyükşehir Belediyesi ekipleri, hayvan pazarı alanlarında devamlı olarak ilaçlama faaliyetlerini sürdürerek, yaşanabilecek olumsuzlukların önüne set oluyor. Bu kapsamda, 231 personel ve 78 araçla, tüm kurban satış noktaları ile karasinek üreme ihtimali olan noktalarda karasinek ve diğer haşerelere karşı aralıksız ilaçlama yapılıyor.