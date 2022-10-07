Bursa'da 'Başkanlık Konutu' yıkılıp, halka açılıyor

Bursa'da 62 yıldır başkanlık konutu olarak kullanılan tarihi Çekirge Semti'nde villa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş tarafından hazırlatılan külliye ve Millet Bahçesi projesiyle yıkılacak. Belediye Başkanı şahsına ait konuta taşınırken, 28 bin metrekarelik türbenin de içinde bulunan içinde tarihi mezarların bulunduğu yeşil alan tamamıyla halka açılacak.BURSA (İGFA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Mevlid Kandili münasebetiyle konutun yanındaki Süleyman Çelebi Hazretleri'nin türbesini ziyaret edip Fatiha okudu.

Başkan bu ay sonunda taşınacağı müjdesini de Mevlid Kandili'nde verdi.

Ay sonunda şahsına ait eve taşınacağını kaydeden Başkan Alinur Aktaş, Başkanlık Konutu ile etrafını kapsayan alanın yıkılarak Süleyman Çelebi Türbesi'nin bulunduğu bölgeye yeni bir millet bahçesi ve külliye inşa edileceğini açıkladı.

Süleyman Çelebi'nin vefatının 600.yılını kutladıklarını da hatırlatan Başkan Aktaş, "1422’de vefat eden Süleyman Çelebi’nin 600’üncü yılında burada renderlerini gördüğünüz projeleri hazırlattırıp kabrinin olduğu bu alanı Süleyman Çelebi Külliyesi olarak ihya edelim istedik. Burası 1960 yılından beri tüm belediye başkanlarımızın konutu olarak kullanılıyordu. Bu alanda Yoğurtlu Baba başta olmak üzere önemli isimlerin kabirleri var. Yapılan incelemeler sonucunda bir komisyon oluşturduk. O komisyon genel sekreterimizle beraber, buradaki çalışmalarla ilgili neler yapılabilir noktasında araştırmalarda bulunduk. Öncelikle konutun boşaltılması gerekiyordu. 62 yıldır belediye başkanlarının konut olarak kullandığı alan boşaltılacak. Ben kendi konutumu temin ettim. Bundan sonraki süreçte belediye başkanı konutunda değil, şahsi evimde oturacağım. Bu alanda da öncelikle konut yıkılıp, etrafındaki müştemilat Karagöz Müzesi’ne kadar baktığınızda 28 bin metrekarelik bir alanı çerçeveliyor. İçinde özellikle gençlere hitap edecek olan mescidin, kitap kafenin ve beraberinde Süleyman Çelebi Külliyesi’nin mevlit ile ilgili araştırmaların yapılabileceği bir alan olacak. Etrafındaki tel örgülerin, sur gibi duvarların kaldırılıp, türbe ile bütün haline getirildiği, güzel bir kompleksi burada ortaya çıkartmış olacağız. Dr. Mimar Hilmi Şenalp bizim proje tasarımımızı yaptı. Kendisine burada çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kendi konutunu Ekim ayı sonunda boşaltacağını kaydeden Başkan Aktaş, çok yakında zamanda başkanlık konutu boşaltılarak süreç başlamış olacağını söyledi.

Bursa’daki vatandaşların bir çoğunun bile bilmediği bu alanın Bursa tarihine kazandırılmış olacağını belirten Başkan Aktaş, "Beraberinde özellikle bizi zor zamanlarda diri tutan Mevlit geleneğinin daha iyi yaşatılması ve anlatılması noktasında bir ortam sağlanmış olacak. Burada lüzumsuz yapıları da var. O yapıların kaldırılıp, 28 bin metrekarelik alanın tamamı vatandaşımız kullanımına açılacak. İlla bir araştırma için buraya gelmesine gerek yok. Mescidinde namaz kılmaya, külliyede mevlit ile ilgili organizasyona gelebilir ve ya bahçesinde bir bardak çay içebilir. Nihayetinde bu alan bütün Bursalı hemşerilerimizin istifade edeceği bir Millet Bahçesi hüviyetinde olacak" diye konuştu.