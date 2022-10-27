Bursa'da Başkan Aktaş'tan Oyak Renault'a ziyaret

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Oyak Renault Otomobil Fabrikaları’na, Renault Group Türkiye CEO’su ve Oyak Renault Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Doğu’nun ev sahipliğinde bir ziyaret gerçekleştirdi.BURSA (İGFA) - Türkiye’nin en büyük entegre otomobil fabrikası Oyak Renault, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı ağırladı.

Küresel otomotiv sektörü dönüşümü, mobilite ekosisteminde yaşanacak değişim ve Renault’nun güncel faaliyetleri konuşuldu.

Ziyaret sırasında konuşan Renault Group Türkiye CEO’su ve Oyak Renault Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Doğu; başta otomotiv sektörünün geleceği olmak üzere, Bursa’ya doğrudan katma değer sağlayacak gelişmelerle ilgili son derece faydalı fikir alışverişinde bulunduklarını kaydetti. 50 yıldan fazla zamandır Bursa’da üretim yaptıklarına dikkati çeken Doğu, "Şehrimizin ulaşım konusundaki gelişmelerine destek olmak bizim için ayrı bir övünç kaynağıdır. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Alinur Aktaş’a bu ziyaretleri ve bilgi alışverişi için tekrar teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ ÜRETİM”

Gerçekleştirdiği ziyaretten sonra konuyla ilgili açıklama yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da, son yıllarda tarımı, turizmi, tarihi ve yeşili çok fazla konuştuklarını belirterek, unutulmaması gereken bir konunun da Bursa'nın sanayi kenti olduğunu ifade etti.

"Sanayide de özellikle ihracatta otomotiv sektörü başı çekiyor" diyen Başkan Aktaş, "Oyak Renault Otomobil Fabrikaları da yarım asırdan uzun süredir Bursa’da hem üretime hem istihdama hem de ihracata büyük katkı sunuyor. Bursa olarak en büyük gücümüz üretim ve Oyak Renault da üretimdeki en büyük güçlerimizden biri. Ben öncelikle oluşturdukları istihdam nedeniyle kent ekonomisine katkılarından ötürü kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bugüne kadar farklı projelerde iş birliklerimiz oldu. Bu iş birliği bundan sonra da devam edecektir" diye konuştu.