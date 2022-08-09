Bursa'da başarı ödüllendirildi

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) ilk 1000’e girerek derece yapan 106 Bursalı öğrenciyi, düzenlenen törenle ödüllendirdi.BURSA (İGFA) - Bursa’da altyapıdan kültür sanata kadar birçok alanda projeler yürüten Bursa Büyükşehir Belediyesi, gençlere yönelik çalışmaları ise ayrı bir değer vererek sürdürüyor.

Şehirde yaşayan gençlerin ihtiyaç ve taleplerine yönelik farklı projelere imza atan Büyükşehir Belediyesi, bugüne kadar ücretsiz hazırlık kursları, test kitabı dağıtımları, sınavı kazananlara tercih desteği gibi çalışmaların yanında eğitim faaliyetleri, spor organizasyonları, kültür ve sanat etkinlikleri gibi birçok aktiviteye imza attı.

Üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere yönelik çeşitli eğitimlerin yanı sıra YKS-TYT simülasyonuyla sınav öncesi hazırlık süreçlerinde gençlerin yanında olan Büyükşehir Belediyesi, YKS sınavında ilk 1000’e girerek derece yapan 106 Bursalı öğrenciyi düzenlenen törenle ödüllendirdi. Sınavda ilk 10’a giren iki öğrenci Cumhuriyet altını, ilk 100’e giren 12 öğrenci yarım altın, ilk 500’e giren 41 öğrenci çeyrek altın ve ilk 1000’e giren 51 öğrenci de gram altınla ödüllendirildi.

Atatürk Kongre Kültür Merkezi’ndeki törene, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür, öğrenciler ve aileleri katıldı. Büyükşehir Belediyesi gençlik hizmetlerini ve BURSKOOP çalışmalarını anlatan film gösterimiyle başlayan törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tüm gençlerin değerli olduğunu ancak elde edilen bir başarının da ayrıca anlamlı olduğunu söyledi. Sınava girerek başarı elde eden ve dereceye kazanan tüm gençleri ve ailelerini tebrik eden Başkan Alinur Aktaş, başarılarının ömür boyu devam etmesini diledi.

Büyükşehir Belediyesi’nin 17 ilçede altyapıdan arıtma tesislerine kadar birçok alanda çalışmalar yürüttüğünü belirten Başkan Aktaş, gençlerle ilgili projelerin kendisini daha fazla heyecanlandırdığını ifade etti.

10 BİN ÖĞRENCİYE BURS

Türkiye’nin kendini geliştiren, heyecan taşıyan, hayata vizyonel bakan gençlere ihtiyacı olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin BURSKOOP marifetiyle 2022-20223 eğitim öğretim döneminde 5 bin üniversite öğrencisine ve 20 meslek lisesi alanına tercih yapan 5 bin meslek lisesi öğrencisine yönelik hazırlanan burs programı hakkında da bilgi verdi.

Başkan Alinur Aktaş, geçen sene 11 bin civarında olan meslek lisesi tercihlerinin bu sene 17 bin 500 civarına ulaştığını hatırlattı. Bursa’nın bir sanayi şehri olduğunu ve genç beyinlere ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Başkan Aktaş, “Bütün projelerimizi ve hamlelerimizi bu süreci desteklemek için yapıyoruz. Yaptığımız hamlelerle sahaya dokunabilmek istiyoruz. Bazı belediyeler bir kereye mahsus eğitim yardımı adı altında yardım yaptılar ki kanuna kesinlikle uygun değil. Bizler ise Burskoop adı altında Ticaret Bakanlığı’na kayıtlı kooperatif oluşturduk. 3 bin öğrencimize 2021-2022 eğitim öğretim yılı devre arısında burs uygulamasını başlattık. Bu sene ikinci bir açılım yaptık ve meslek lisesindeki 20 ayrı bölümde tercih yapacak 3 bin öğrenciye burs vermeye karar verdik. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in Bursa ziyaret sırasında bu rakam 5 bine çıkartıldı. Üniversitelilere verilen burs sayımızı da bu seneden itibaren 5 bine çıkartıyoruz. Böylece toplam 10 bin gencimize burs vereceğiz" dedi.