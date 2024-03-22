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Bursa'da Barış için su yürüyüşü

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve BUSKİ Genel Müdürlüğü iş birliğiyle ‘Dünya Su Günü’ kapsamında yürüyüş gerçekleştirdi

GÜNDEM 22.03.2024, 16:44
Bursa'da Barış için su yürüyüşü

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve BUSKİ Genel Müdürlüğü iş birliğiyle ‘Dünya Su Günü’ kapsamında yürüyüş gerçekleştirdi.

BURSA (İGFA) - Etkinliğe Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Su medeniyettir. Su, gelişmişliğin ilk şartlarından bir tanesidir. İnsanoğlu tarih boyunca kullanılabilir tatlı su kaynaklarına ulaşmaya çalışmış ve bunun için bir ömür vermiştir, ömrünü vermiştir denir. Zira su hayatımızın her alanını kapsayan çok önemli bir ihtiyaç maddesidir. Su olmadan ne biz yaşayabiliriz ne de başka canlılar. Bu sebeple çocuklar siz gerçekten kıymetlisiniz. Evet Bursa'mızın ülkemizin geleceğisiniz ama suyumuza sahip çıkmak tasarruf etmek, doğru kullanmak adına biz bir bilinç oluşturmaya çalışıyoruz. Bugün BUSKİ ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte gerçekleştirdiğimiz ‘Su Damlalarının Peşinde’ projesiyle anaokulu ve ilkokulu öğrencileri olarak sizler bizlerle berabersiniz. Bu konuda bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Projemiz 17 ilçemizin tamamını kapsıyor. Proje çerçevesinde 17 ilçede 2022 yılında 242 anaokulu öğrencisiyle, 73.226 ilkokul öğrencisine 2023 yılında 237 anaokulu öğrencisi, 86.857 ilkokul öğrencisine eğitimler verildi. 2024 yılının başından bu yana yaklaşık 15 bin civarında anaokulu ve ilkokulu öğrencimize eğitim verdik. Su tasarrufu bilincinin, su tüketimi bilincinden geçtiğini inanıyoruz. Herkes kullandığının yarısını tasarruf etse 3.5 milyon kişinin su kullandığını düşünürsek karşımızda nasıl bir kaynak oluştuğunu görmüş oluruz. Birleşmiş Milletler 22 Mart’ı Dünya Su Günü ilan etti. Barış için sudan faydalanmak temasıyla bir tema su teması belirlendi. 22 Mart Dünya Su Günü vesilesiyle Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak BUSKİ Jeotermal, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde barış için ‘Su Okur Yazarlığı Projesini’ başlatıyoruz. Bursa genelindeki en az 27 ilkokul, 3 bin ilkokul öğrencisi, 300 öğretmen ve 6 bin velinin su tasarrufu ve su okur yazarlığı kapsamında bilgilendirilmesini ve su kaynaklarımızın daha verimli kullanılmasını amaçlıyoruz. Belirlenen 27 farklı okulda drama eğitmeni, psikolog ve diyetisyen destekli atölyeler ile farkındalık çalışmaları yapacağız. Ağaç yaş iken eğilir atasözünü bu manada önemsiyoruz. Öğrencilerimizi su tasarrufu konusunda bilinçlendirmek ve ailelerine de bu birikimlerini aktarabilmelerini sağlamayı hedefliyoruz.” dedi.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu ise yaptığı konuşmasında şunları söyledi: “Dünya Su Günü kapsamında öğrenci ve öğretmenlerimizle birlikte gerçekleştirdiğimiz bu yürüyüşte üç önemli değer ön plana çıkıyor. Birincisi geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız ikincisi dünyanın ihtiyacı olan ve şu anda tehdit altında olan su kaynaklarımız.  Suyumuz, geleceğimiz ve çocuklarımızla birlikte bir yürüyüş yaptık. Su, günümüzde her zamankinden daha fazla önemli hale gelmeye başladı ve bunun bilinçlendirilmesi yeni nesiller tarafından bu bilincin kuşatılması hayat için, gelecek için son derece önemli. Bu emaneti onlara yüklemek için bu çalışmayı yapıyoruz. Birlikte bunu il düzeyinde güçlü, başarılı bir şekilde yapabildiğimiz için ben Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

Dünya Su Günü buluşması kapsamında gerçekleştirilen yürüyüş İnönü Caddesi’nden başlayarak Hanlar Bölgesi’nde sona erdi.

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