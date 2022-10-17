Bursa'da Balıklıdere Köprüsü'ne temel

Ankara-İzmir karayolunun güneyinde alternatif güzergah oluşturmak amacıyla daha önce Değirmenönü-Karapınar ile Kaplıkaya Köprüsünü tamamlayarak hizmete açan Bursa Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Otosansit ile Değirmenönü mahallelerini birbirine bağlayan Balıklıdere Köprüsü’nün temelini attı.BURSA (İGFA) - Bursa’da ulaşım sorununa köklü çözümler üretmek amacıyla raylı sistemler, yeni yollar, akıllı kavşaklar ve toplu ulaşım gibi pek çok yatırımı hizmete sokan Büyükşehir Belediyesi, yeni köprülerle de ulaşıma nefes aldırıyor.

Özellikle Ankara-İzmir karayolunu yüklerinden arındırmak için alternatif güzergahlar oluşturmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, yolun güneyinde Kaplıkaya ile Kestel arasında yeni bir güzergah oluşturuyor. Bu güzergah üzerinde, daha önce Değirmenönü ve Karapınar mahallelerini köprü ile birbirine bağlayan Büyükşehir Belediyesi, Siteler ile Bağlaraltı mahallelerinin bağlantısı için de Kaplıkaya Köprüsü’nü tamamlayıp ulaşıma açmıştı. Bu rotanın en doğusunda yer alan ve Otosansit ile Değirmenöne mahallelerini birbirinden ayıran Balıklıdere üzerine yapılacak köprünün de temeli törenle atıldı. Toplam 120 metre uzunluğunda, 2 şerit geliş-2 şerit gidiş olarak projelendirilen köprünün temel atma törenine, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra Bursa milletvekilleri Muhammet Müfit Aydın ve Refik Özen ile AK Parti İl Başkanvekili Mustafa Yavuz da katıldı.

Temel atma töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'nın son 40-50 yılda aldığı yoğun göçlerle hormonlu şekilde büyüdüğünü hatırlattı.

Ulaşım, alt yapı, konut ve şehirleşme gibi konuların sürekli Bursa’nın gündeminde olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş “Yıldırım ilçesindeki Cumalıkızık ve Değirmenönü mahalleleri arasında yer alan Balıklıdere üzerinde yol geçişi bulunmaması ve arazinin sarp olması nedeniyle, iki mahalle arasındaki geçiş Ankara-İzmir Yolu üzerinden sağlanıyor. Bu da yol üzerinde trafik sıkışıklığına neden oluyor. Bu sebeple iki mahalleyi birbirine bağlamak amacıyla; 20.60 metre genişliğinde, 2 gidiş-2 geliş olmak üzere 4 şeritli, 120 metre uzunluğunda, 4 açıklıklı köprü inşa edeceğiz. 4 ay içerisinde bitirmeyi hedefliyoruz. Birileri gibi ‘Gelirimiz azaldı, iş yapamıyoruz’ demiyoruz. Devletimize ve milletimize güveniyoruz. Ayrıca BUSKİ marifetiyle Yiğitler, Şirinevler ve Değirmenönü mahallelerinde dere ıslahı çalışmaları yapılıyor. Bu çalışmayla Balıklıdere'nin yatağı düzenlenecek, dere yatağı kıyısında oluşacak su taşkınları engellenecek. Burada rekreasyon, park, yürüyüş yolu ve dinlenme alanları oluşturulacak. Burayı halkımızın kullanabileceği alanlar hâline dönüştüreceğiz. Bursa, sevdamız ve rüyamızdır. Balıklıdere Köprüsü ile çevre düzenlemesinin Bursa’mız ve Yıldırım ilçemiz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Bursa Milletvekili Refik Özen ise ülkeye ve şehre, ilçelere yönelik sevdalarının bulunduğunu söyledi. 20 yıldır hem yerel hem de genelde birilerinin hayal edemediği işlere imza attıklarını belirten Özen, Bursa’nın tüm meselelerini vatandaşın beklentileri doğrultusunda çözüme kavuşturduklarını ifade etti. Özen, yapılan yatırım nedeniyle Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Konuşmaların ardından, Başkan Aktaş ve beraberindekiler tarafından köprü temelinin ilk harcı atıldı.