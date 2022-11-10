Bursa'da Balık Hali'ne şok denetim!
Bursa'daki Balık Hali'nde yapılan denetimlerde usulüne uygun avlanmayan balıklara el konulurken, 'nakil belgesi' olmadan sevkiyat yapan toplamda 5 araca da idari para cezası kesildi.BURSA (İGFA) - Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesindeki Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ile Kestel ve Nilüfer İlçe Müdürlüğü, Büyükşehir Belediye Tarım A. Ş. ve Güney Marmara Sahil Güvenlik Komutanlığı gece Balık Hali'ne şok denetim gerçekleştirdi.
Yapılan denetimlerde asgari boya uymayan 6 kasa kadife balığı, 6 kasa sazan balığı, 5 kasa istavrit balığına el konuldu.
Ayrıca Hal'e balık sevkiyatı yapan toplamda 5 nakliye aracına da nakil belgeleri olmadığından ötürü idari para cezası kesildi.
Yetkililer, bu tür denetimlerin devam edeceğini duyurdu.
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|12
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|11
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|P
|1. Arsenal
|13
|34
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|14
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|14
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|14
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|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|14
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|32
|3. Real Sociedad
|14
|26
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|5. Real Betis
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