Bursa'da bağımlılık yapıcı maddelerle mücadele semineri

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde tütün ve diğer bağımlılık yapıcı maddelerle mücadele konulu konferans düzenlendi.BURSA (İGFA) - Bağımlılıklarla mücadele konusunda farkındalığı artırmak amacıyla konferansın başlangıcında katılımcılara hitap eden İl Müdürü Hamit Aygül, her türlü bağımlılığının tehlikeli olduğunu yetkin düşünebilme yeteneği ile bunu aşmaya çalışmanın önemine vurgu yaparak, eğitimin fayda sağlamasını temenni etti.

İl Sağlık Müdürlüğü tütün ve diğer bağımlılık yapıcı maddelerle mücadele Birim Sorumlusu Doktor Bediha Altıntaş koordinatörlüğünde Doktor Semiha Çakıcı Günaydın ve Sosyal hizmet Uzmanı İlayda Demirel, kurum personellerine konuyla ilgili eğitim sunumu yaptı. Eğitimde, bağımlılık tanımı ve iyileşme süreci, bağımlılığın anlaşılması, Bursa'da bulunan tedavi merkezleri ile sağlıklı hayat merkezleri ve ALO 191 Uyuşturucu ile Mücadele Danışma ve Destek Hattı hakkında bilgiler verildi.

Eğitime kurum amirleri ile çok sayıda kurum personeli katıldı.