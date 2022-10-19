Bursa'da ayın vatandaşı ödülü Dr. Hüsamettin Olgun’a

UNESCO projesi için hazırladığı barış temalı 'Aynıyız' isimli şiiri tam 40 dile çevrilen Bursalı şair ve hekim Dr. Hüsamettin Olgun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nde düzenlenen törenle ‘Ayın Vatandaşı Ödülü’ne layık görüldü.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğünün teklifiyle “mesleğinin yanında kültür sanat alanında gösterdiği faaliyetler ve başarı; Bursa ve Türk kültürünün ulusal ve uluslararası tanıtımında gösterdiği üstün çabalarından dolayı “Ayın Vatandaşı” ödülüne layık görülen şair ve hekim Dr. Hüsamettin Olgun, büyük onur yaşadı. Ödülünü Meclis toplantısında Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile konuk Kıpçak Belediye Başkanı Oleg Garizan’ın elinden birlikte alan Olgun, 40 dile çevrilen “Aynıyız” şiirini okudu. Olgun meclis üyeleri tarafından büyük alkış aldı.