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Bursa'da atıl topraklar buğday desteğiyle hayat buluyor
GÜNDEM 02.12.2022, 16:22
Bursa'nın Kestel ilçesinde 15 yıldır ekilmeyen 5 dekarlık üretim alanı, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın buğday desteği ile hayat bularak üretime kazandırıldı.BURSA (İGFA) - Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Programı kapsamında dağıtılan buğday tohumları, Bursa'nın Kestel ilçesi Nüzhetiye Mahallesi'nde üreticiler ve İlçe Müdürlüğü personelleri ile birlikte ekildi.
Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce yapılan saha ziyaretleri ve çiftçi görüşmelerine göre Kestel'de buğday ekim alanının, geçen üretim sezonuna göre yüzde 30 artış göstereceği öngörüldü.
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