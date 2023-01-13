Bursa'da araç içinde kurşunların hedefi olan yaşlı adam hayatını kaybetti

Bursa'nın İznik ilçe merkezinde yaşanan olayda, daha önce aralarında husumet olduğu öğrenilen bir şahıs yanında taşıdığı silah ile 70 yaşındaki Hüseyin Zümrüt 'e kurşun yağdırdı. Olay yerinde ağır yaralanan yaşlı adam daha sonra kaldırıldığı İznik Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.Fatih MISIR / BURSA (İGFA) - Alınan bilgiye göre olay bugün saat 13.30 sıralarında Cuma namazı sonrası İznik'te yaşandı.

Daha önceki yıllarda arazi anlaşmazlığı yüzünden kardeşi öldürülen Orhan Korkmaz adlı şahıs, cezaevinden çıkan kardeşinin cinayet zanlısı Hüseyin Zümrüt ile Yeni Sanayi Sitesi girişinde karşılaştı.

Aracından inen Korkmaz, Hüseyin Zümrüt'ün bulunduğu ticari araca yaklaşarak 70 yaşındaki Zümrüt'e kurşun yağdırdı. Cinayetten kaydı bulunan Hüseyin Zümrüt, direksiyonda isabet eden kurşunlar sebebiyle yan koltuğa yığıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından kalp masajı yapılan Zümrüt, hastaneye sevk edildi. Zümrüt, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Yaşanan olay anı saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Zanlı kayıplara karışırken, İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.