Bursa'da Ana Kucaklarının sayısı 100'e çıkacak

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, hizmete aldıkları 32 ana kucağında 4 bine yakın çocuğa okul öncesi eğitimin tamamen ücretsiz bir şekilde verildiğini belirterek, “Toplumdan yoğun ilgi ve talep gören Ana Kucakları ücretsiz kreş sayısını 100’e çıkararak on binlerce yavrumuzu geleceğe hazırlayacağız. Ana Kucakları kartopu misali büyümeye devam edecek” dedi.BURSA (İGFA) - Bursa’da gencinde yaşlısına, kadınından erkeğine kadar tüm kesimlerin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yapan Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alinur Aktaş, toplumdan yoğun ilgi ve talep gören Ana Kucakları ücretsiz kreşleri şehrin birçok bölgesine götüreceklerini söyledi. Özellikle dar gelirli ailelerin çocuklarının da okul öncesi eğitim hizmetlerinden faydalanabilmesi amacıyla 2019 yılında Ana Kucakları projesini başlattıklarını belirten Başkan Alinur Aktaş, zengin müfredatıyla çocukları geleceğe en iyi şekilde hazırladıklarını ifade etti. Başkan Aktaş, “Geçtiğimiz dönem hizmete aldığımız 32 ana kucağında 4 bine yakın yavrumuzun okul öncesi eğitimlerini tamamen ücretsiz bir şekilde tamamladık. Konu çocuklarımız olunca bizim için akan sular durur. Geleceğimiz olan yavrularımızın iyi insanlar olmasını ve iyi yerlere gelmesini arzuluyoruz. Uzmanlar, ‘bir çocuğun gelişiminin yüzde 90’ını 7 yaşına kadar tamamlar’ diyor. Biz de 4-6 yaş arasında alınan eğitimi kıymetli buluyoruz. Milli Eğitim’in müfredatı takip edilerek çocuklara okul öncesi eğitim veriliyor. Buna ek olarak ‘Değerler eğitimi’ ve ‘Şehrim bursa’ müfredatları işleniyor. Bütün kreşimizde her gün öğrencilerimize ücretsiz sabah kahvaltısı ve ikindi öğünü veriyoruz. Ayrıca çanta, kitap ve kırtasiye malzemeleri de Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz karşılanıyor. Önümüzdeki dönem Ana Kucağı ücretsiz kreş sayısını 100’e çıkararak on binlerce yavrumuzu geleceğe hazırlayacağız. Ana Kucakları kartopu misali büyümeye devam edecek” dedi.

AİLE EĞLENCE MERKEZLERİ Çocukların gelişiminde en önemli ihtiyaçlardan birisinin de aileleriyle ve yaşıtlarıyla eğlenerek vakit geçirmeleri olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, “Bunun için de üzerimize düşen sorumluluğu yerine getiriyor ve aile eğlence merkezlerini hizmete alıyoruz. Çeşitli yaş gruplarına göre hazırlanan oyun alanlarında çocuklarımız eğlenirken, annelere de vakit geçirip sohbet edebileceği nitelikli mekânlar sunacağız” dedi.

ÖĞRENCİLERE KANTİN DESTEĞİ Yeni dönemde ilköğretimdeki öğrencilerine yönelik çalışmaların da olacağını anlatan Başkan Aktaş, “Geçtiğimiz senelerde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olan ancak kantini bulunmayan ilk ve ortaokullar için ‘Gezen Kantin’ uygulaması başlatmıştık. Öğrencilerimizin yüzünü güldürmüştük. Yavrularımızla bir araya gelerek ikramlarda bulunmuştuk. Yeni dönemde aile bütçesine katkı sağlamak ve çocuklarımızın okullarında sağlıklı gıdayla buluşmaları için ilköğretimdeki yavrularımıza kantin alışverişleri için destek sağlıyoruz. Bu desteği kullanırken yavrularımızın olumsuz etkilenmemesi hassasiyetiyle geliştirdiğimiz projeyle, Bursa Kantinciler Odamız işbirliğinde yavrularımıza aylık 600 TL’lik kantin desteği sunuyoruz. Çocuklarımızın mutluluğu bizim için her şeyden daha önemlidir” diye konuştu.