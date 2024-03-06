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Bursa'da amatör kulüplere Büyükşehir desteği

GÜNDEM 06.03.2024, 11:54
Bursa'da amatör kulüplere Büyükşehir desteği

Bursa’da sporun ve sporcunun her zaman yanında olan Büyükşehir Belediyesi, 533 amatör spor kulübüne toplam 8 milyon TL nakdi yardımda bulundu. Bursa’nın spor anlamında tek gönül yarasının Bursaspor olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Hiç kimse hamasi nutuklarla Bursaspor’la alakalı siyaset yapmayacak. Herkes taşın altına elini koyacak. Ben Bursasporluluk sıfatımla üzerime düşen ne görev varsa sonuna kadar yapacağım” dedi.BURSA (İGFA) - Bursa’nın spor şehri özelliğinin güçlenmesi ve her gencin en az bir spor dalıyla ilgilenmesi amacıyla birçok projeyi hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, amatör spor kulüplerini desteklemeye devam ediyor. 2018 yılında 177 amatör futbol kulübüne toplam 1 milyon 100 bin TL, 2018-2019 ve 2019-2020 futbol sezonları için 240 amatör spor kulübünün liglere katılım ücreti olarak 298 bin TL, 2021-2022 futbol sezonları için 2,5 milyon TL, 2023 yılında ise 520 spor kulübüne toplam 4,5 milyon TL’lik nakdi destek sağlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, şimdi de 533 amatör spor kulübüne toplam 8 milyon TL nakdi yardım yaptı. Kulüpler bu desteği, spor sahası kazandırılması, malzeme desteği sağlanması ve spora teşvik amacıyla kullanabilecek. Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki amatör spor kulüplerine destek töreni, ‘Futbolun Yıldızları Bursa’da söyleşisiyle başladı. Moderatörlüğünü Spor Yazarı Emre Bol’un yaptığı söyleşiye, eski milli futbolcular Oktay Derelioğlu ve Evren Turhan ile eski futbolcu İbrahim Yattara katıldı. Futbol kariyerleri boyunca yaşadıkları güzel anıları gençlerle paylaşan futbolcular, sporla ilgilenen gençlere tavsiyelerde de bulundu. “BURSASPOR’U AYAĞA KALDIRMAK BOYNUMUZUN BORCU” AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Osman Kılıç, Bursa İl Gençlik ve Spor Müdürü Rahmi Aksoy, spor kulüplerinin başkanları, yöneticileri, antrenörleri ve sporcularının da katıldığı programda konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, gençlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Bursa’da sadece futbolda değil farklı branşlarda da çalışmalar yapan kulüp ve sporcuların olduğunu hatırlatan Başkan Alinur Aktaş, çocukların sporla büyümesini arzuladıklarını, Büyükşehir Belediyespor bünyesinde de 26 branşta hizmet verildiğini anlattı. Hatice Kübra İlgün’ün olimpiyatlarda derece yaparak Bursa’ya bir ilki yaşattığını hatırlatan Başkan Aktaş, “Spor anlamında belki tek gönül yaramız Bursaspor. Ben de Bursaspor’un bu halde olmasını arzu etmiyorum. Ama aslan düştüğü yerden kalkar. Allah’ın izniyle Bursaspor’u en kısa zamanda şehir olarak ayağa kaldırmak boynumuzun borcudur. Bir Bursa evladı, siyasetçi ve Büyükşehir Belediye Başkanı olarak gönülden Bursasporluyum. Bursaspor’a şuan forma reklamlarını Büyükşehir Belediyesi şirketleri veriyor. Hiç kimse hamasi nutuklarla Bursaspor’la alakalı siyaset yapmayacak. Herkes taşın altına elini koyacak. Ben Bursasporluluk sıfatımla üzerime düşen ne görev varsa sonuna kadar yapacağım. Ama birileri de seçim zamanları çıkıp ‘Ya Bursaspor’a şöyle sahip çıkılmalı’ demeyecekler. Herkes ne yaptığı ortaya koyacak. Geçen hafta Bursaspor Kulübünü ziyaret ettik. Bağışlarımızı yaptık, yine yapacağımızı söyledik. Bunlar kısa vadeli işler. Bizim orta ve uzun vadeli planlar yapmalıyız” diye konuştu. 533 KULÜBE 8 MİLYON LİRA DESTEK Nüfusu 3,5 milyon olan, yüzlerce amatör spor kulübü olan Bursa’ya birçok spor sahaları ve tesisler kazandırdıklarını, Balkanlardan Kafkaslara kadar her yöreden gençlerin yaşadığını hatırlatan Başkan Aktaş, “Bursaspor burada yaşayamayacaksa nerede yaşayacak. Amatör sporların bu manada Bursaspor’u tetikleyici bir görevi olacaktır. Geçen sene 520 spor kulübüne toplam 4,5 milyon TL nakdi destek sağladık. Bu sene 533 kulübümüze toplam 8 milyon TL dağıtacağız. Tüm kulüp başkanlarımıza, yöneticilerimize katıldıkları için teşekkür ediyorum” dedi.

Bursa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Osman Kılıç, Büyükşehir Belediyesi tarafından spora yapılan yatırımlardan büyük gurur duyduğunu söyledi. Bu çalışmaların hız kesmeden süreceğine inandığını belirten Kılıç, “Bursa bir spor şehridir. 700’e yakın amatör kulüp bulunuyor. Bunların 250 tanesi futbolla ilgileniyor. Futbolda yaklaşık 3 bin tane yönetici, 22 bin tane lisanlı sporcu, 1100 tane antrenör, 400’e yakın hakem, gözlemci ve saha komiseri var. Hep birlikte çok değerli bir sivil toplum örgütüyüz. Spora verilen desteklerden ötürü devletimize ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Konuşmaların ardından Başkan Aktaş ve protokol üyeleri tarafından amatör spor kulüplerine temsili destek çekleri teslim edildi.

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