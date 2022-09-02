Bursa'da Aktemur Paşa'dan Vali Canbolat'a ziyaret

Bursa'da görevine başlayan İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tekin Aktemur, Vali Yakup Canbolat'ı makamında ziyaret etti.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Mudanya ilçesinde 2000'li yıllarda 'Yüzbaşı' rütbesiyle İlçe Jandarma Komutanı olarak görev yapan Tekin Aktemur, yıllar sonra Bursa'ya 'Paşa' olarak döndü.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın 2022 yılı Atama ve Terfi listesine göre; Bursa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya’nın yerine Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı'ndan Tuğgeneral olarak Tekin Aktemur, 30 Ağustos'ta aldığı terfiyle Bursa'daki görevine 'Tümgeneral' olarak başladı.

Bursa'da görevine başlayan Tümgeneral Aktemur, Bursa Valisi Yakup Canbolat'ı makamında ziyaret etti.

Vali Canbolat, Tümgeneral Aktemur'a 'hayırlı olsun' dileklerini iletip, görevinde başarılar diledi.