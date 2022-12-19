Bursa'da akademik eğitime sportif destek

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın da desteğiyle Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsüne ayrıcalıklı bir gençlik ve spor merkezi kazandırıyor.BURSA (İGFA) - Bursa’da amatör spor kulüplerine nakdi ve ayni destek sağlayan, mevcut sahaları yenileyen, sporun tabana yayılması için yaz ve kış spor okulları gibi projelerle her zaman sporcunun yanında olan Büyükşehir Belediyesi, spor tesisleri zincirine bir halka daha ekliyor.

Bursa’da 73 bini aşkın öğrencisi ile akademik eğitimin amiral gemisi olan Uludağ Üniversitesi’nde, merkez kampus yurtlarının yakınına ayrıcalıklı bir gençlik ve spor merkezi yapılıyor.

Toplam 2180 metrekare taban alanına sahip, bodrum +3 kat olarak 2 binadan oluşan projenin spor merkezi bünyesinde; 410 metrekare alana sahip 3 spor salonu, 1910 metrekare alana sahip 3 adet basketbol salonu, 900 metrekare alana sahip 2 adet havuz, banyo, 28 adet duş odası, soyunma odaları, sağlık odası ve 10 adet ofis bulunuyor. Toplam kullanım alanı 6.920 metrekare olan tesiste yağmur sularının bina içerisinde değerlendirilmesini sağlayacak toplama su deposu imalatı da yapılacak. İnşaatına başlanan tesisin 2023 yılı içerisinde tamamlanması planlanıyor.

BAKANLIKTAN DESTEK

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Prof. Dr. Süleyman Şahin ile birlikte tesis inşaatında incelemelerde bulundu. Türkiye’nin dört bir yanından gençlerin eğitim gördüğü Uludağ Üniversitesi’nin her geçen gün geliştiğini ifade eden Başkan Aktaş, gençlerin kaliteli zaman geçirebilecekleri alanlar oluşturmak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Prof. Dr. Süleyman Şahin de üniversiteye önemli bir tesis kazandırdıklarını, yurtlara yakın olması nedeniyle tüm öğrencilerin tesisten kolaylıkla yararlanabileceğini söyledi. Hem Bakan Kasapoğlu’na hem de Başkan Aktaş’a Uludağ Üniversitesi’ne kazandırdıkları hizmetler nedeniyle teşekkür eden Şahin, tesisin bir an önce bitirilmesi için konunun takipçisi olacaklarının altını çizdi.

Başkan Aktaş ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Prof. Dr. Süleyman Şahin, üniversite temasları kapsamında, Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin Mimari Tasarım 3 dersi müfredatı kapsamında hazırladığı gençlik spor merkezi tasarımları için jüri üyeliği de yaptı.