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Bursa'da 98 yıl sonra ilk Şeb-i Arus

GÜNDEM 08.12.2023, 10:14
Bursa'da 98 yıl sonra ilk Şeb-i Arus

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyonu yapılarak hizmete açılan ve ilk günkü ihtişamına kavuşan 400 yıllık Bursa Mevlevihanesi, 98 yıl aradan sonra Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 750’inci vuslat yıldönümünde ‘Şeb-i Arus Töreni’ne ev sahipliği yaptı.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 750’inci vuslat yıldönümü münasebetiyle hazırlanan ‘Şeb-i Arus töreni, Üftade Tekkesi ve Camii önünden Mevlevi Alayı yürüyüşü ile başladı.

Programa, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra Vali Vekili Hamdi Bolat, AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, ilçe belediye başkanları ve tasavvufa gönül veren çok sayıda vatandaş katıldı.

Bursa Mevlevihanesi’nin küllerinden doğuşunun coşkusunu birkaç ay önce yaşadıklarını hatırlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’nın zamanla değişime uğramasına rağmen hala kuruluş devrinin rengini, dokusunu, havasını ve manzarasını sokaklarında saklayan bir Türk şehri olduğunu söyledi. Gizli hazineleri görünür kılmanın, yıpranan yapıları tamir etmenin, yıkılanları tekrar ayağa kaldırmanın bir vefa borcu olduğunu belirten Başkan Aktaş, “Ecdada ve tarihe hürmet kapsamında yaptığımız birçok çalışma var. Bunların arasında beni en çok heyecanlandıran ise Bursa Mevlevihanesi’ni 98 yıl sonra tekrar ayağa kaldırmak oldu. Hamdolsun ki 400 yıl önce Cünûnî Ahmed Dede tarafından yakılan çerağın ışığı bugün de çevremizi tenvir ediyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla Bursa Mevlevihanesi’nin küllerinden doğuşunun coşkusunu birkaç ay önce hep birlikte yaşadık” dedi.

Mevlana Celaleddin-i Rumi hazretlerinin Konya’dan dünyaya asırlardır dalga dalga hoşgörü, sevgi ve barış yaymaya devam ettiğini dile getiren Başkan Aktaş, Mevlevilik kültürünün de hem tasavvufi hem de kültür hayatına önemli hizmetler yaptığını anlattı. Anadolu insanına zengin bir kültürel miras bırakan Mevleviliği yaşatmak için büyük gayret içerisinde olduklarını söyleyen Başkan Aktaş, “Bu çerçevede Mevlana Hazretleri’nin vuslatının 750. yıl dönümü olan 2023 yılı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından ‘Mevlana Yılı’ ilan edildi. Bursa Mevlevihanesi’nin yeniden inşasının bu önemli yıla denk gelmesi de bizleri ayrıca mutlu etti. 98 yıl aradan sonra Bursa’da icra edilecek Şeb-i Arus törenlerinin heyecanını yaşıyoruz. Hazreti Mevlana, ilim, irfan ve hikmetle yoğurduğu mesnevisiyle Anadolu mayasının oluşmasında, millet olma şuurunun yerleşmesinde büyük katkılar sağladı. 750. vuslat yıldönümünde Hazreti Mevlana’yı rahmet ve hürmetle yad ediyorum. Onların fikirlerinin ve eserlerinin bizlere ilham kaynağı olmasını diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Aktaş tarafından AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu’na günün anısına Bursa Mevlevihanesi’nin orijinal halinin nakşedildiği ipek tablo hediye edildi. Ardından Semahaneye geçildi. Mesneviden kıssalar okuyarak bazı beyitlerin açıklamasını yapan Yenişehirlioğlu, “Bursa Mevlevihanesi'nin restore edilerek yeniden ayağa kaldırılması gerçekten çok anlamlı ve değerli. 98 yıl sonra tekrar bir ayinin icra edilecek olması çok anlamlı. Bu, Bursa'mız için inanılmaz bir faaliyet. Hem manevi, hem kültür hayatımız hem de ruhi mecramız açısından son derece önemli, anlamlı. Emeği geçen herkese teşekkürü bir borç bilirim” diye konuştu.

Program daha sonra sema mukabelesiyle devam etti. Program kapsamında ‘Mevlevilik yolunda 18 hizmet’ ve ‘Mesnevi’den 18 Beyit’ adlı sergiler de ziyaretçilerin izlenimine sunuldu.

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