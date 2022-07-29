Bursa'da 8 ilçeye hitap edecek tesis... Bursa'nın atıkları ışık saçıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan, halen saatte 6 megavat enerji üreten ve yılsonuna kadar 12 megavat/saat üretime ulaşacak Doğu Bölgesi Entegre Katı Atık Tesisi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un da katıldığı törenle hizmete açıldı.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin iklim değişikliği ile mücadele çalışmaları kapsamında hayata geçirdiği projeler arasında yer alan Doğu Bölgesi Entegre Katı Atık Tesisi sayesinde Bursa’nın evsel atıkları elektrik enerjisine dönüşüyor.

Bu proje ile hem elektrik enerjisi üretiliyor hem de sahaya giden atık miktarı yarı yarıya düşürülüyor. Tesise gelen karışık belediye atıkları ‘cinslerine göre’ mekanik ayırma tesisinde tasnif edildikten sonra, organik atıklar biyogaz tesisine alınarak metan gazından elektrik üretiliyor. Bakiye atıklar düzenli depolama alanına, kalorifik değeri olan atıklar ‘atıktan türetilmiş’ yakıt hazırlama tesisine, geri kazanımı mümkün atıklar ise lisanslı firmalara gönderiliyor.

Söz konusu işlemler sayesinde, sahaya giden atık miktarında yüzde 50’lik azalma meydana geliyor. Biyogaz tesisinde iki tankın devreye alınmasıyla, halen saatte yaklaşık 6 megawatt enerji üretilirken, yılsonuna kadar devreye alınacak 3 tankla birlikte kapasitesi 12 megawatt/saate ulaşacak.

Yatırım tamamlandığında yaklaşık 75 bin konutun enerji ihtiyacı karşılayacak tesis, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un da katıldığı törenle hizmete açıldı.

Tesisin açılış töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’nın her zaman tertemiz ve daha yeşil olmasını arzuladıklarını söyledi. Bursa’nın daha sağlıklı bir kent olması hedefiyle çevre yatırımlarına önem verdiklerini anlatan Başkan Aktaş, “Bursalılara 1,5 milyon metrekarelik yeşil alan sözü vermiştik. Bu hedefimizi Bakanlığımızın da katkılarıyla 3 milyon metrekare olarak güncelledik. Geldiğimiz noktada 1 milyon 421 bin metrekare rakamına ulaştık. Devam eden ve planladığımız çalışmalarla birlikte dönem sonuna kadar 3 milyon metrekareyi de aşan bir yeşil alan Bursa’ya kazandırılmış olacağız” dedi.

40 MİLYON DOLARLIK YATIRIM

İklim değişikliğine neden olan sera gazı emisyonlarına etki eden faktörler arasında katı atık sektörünün de yer aldığını anlatan Başkan Aktaş, atıktan enerji üretimi ve hammadde geri kazanımını sağlayacak entegre tesislerini şehre kazandırmaya çalıştıklarını belirtti. Mevcut durumda tesisin Bursa’nın doğu bölgesinde bulunan 583 bin 586 kişilik nüfusa sahip 5 ilçeye hitap ettiğini ifade eden Başkan Aktaş, "Bursa’nın toplam belediye atığının yüzde 12’si bu tesiste değerlendirilmektedir. Sene sonunda tesis tam kapasiteye ulaştığında ise 1 milyon 408 bin 660 kişilik nüfusa sahip 8 ilçeye hitap edecek tesiste, Bursa’nın toplam atığının yüzde 40’ı değerlendirecek” dedi.

Bursa’da sıfır atık projesi kapsamında toplam belediye atıkları içerisinde geri kazanım oranının yüzde 4 olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, tesis yatırımının tamamlanmasıyla birlikte geri kazanım oranının yüzde 25‘e çıkacağını anlattı.

2 MİLYAR LİRALIK YATIRIM

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise, bugün Bursa’ya toplam yatırım bedeli 2 milyar liraya ulaşan; 3.689 konut ve 541 dükkânın yer aldığı 6 proje ile 15 altyapı projesini armağan edeceklerini söyledi.

Dünyanın en büyük çevre sorunlarının başında hiç şüphesiz iklim değişikliğinin geldiğini dile getiren Bakan Kurum, bir Akdeniz ülkesi olan Türkiye’nin de iklim değişikliğinden en çok etkilenen ülkeler arasında yer aldığını hatırlattı.

Çevre konusundaki en özel çalışmalarının başında, Türkiye’yi kuşatan Sıfır Atık Seferberliği geldiğini hatırlatan Kurum, “Bütün dünyada örnek alınan bu küresel çevre hareketiyle Bursa’nın Gölyazı, Uludağ, İznik Gölü, Longoz Ormanları, İnkaya’da bulunan asırlık çınar gibi birbirinden kıymetli doğal zenginliklerimizi koruyoruz. Atıklarımızı dönüştürerek ekonomimize katkı sağlıyor, evlatlarımıza yeni istihdam alanları oluşturuyor, onlara güzel bir gelecek sunuyoruz. Açılışını gerçekleştirdiğimiz Doğu Bölgesi Katı Atık Entegre Tesisimiz bu yatırımlarımızın en başarılı örneklerinden biridir” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Uludağ Üniversitesi’nin de büyük katkılar sunduğu İklim Şûrasında, geri dönüşüme dair çok önemli bir hedef ortaya koyduklarını dile getiren Bakan Kurum, “2035 yılına kadar geri kazanım oranımızı yüzde 60’a çıkaracak, 2053 yılı itibariyle ön işleme tabi olmayan atıkları düzenli depolamaya kabul etmeyeceğiz. Bu kararlılık neden çok önemli? Bakın bugün Sıfır Atık Hareketiyle yüzde 13 olan geri kazanım oranımızı yüzde 28’ler seviyesine çıkardık. Bu 98 milyar liralık ekonomik kazanç demek. Milyonlarca ağacı kurtarmak demek, temiz hava, temiz su, temiz denizler demek. Bu bir başarı hikayesi" diye konuştu.

Belediyenin yanında olmaya devam edeceklerinin altını çizen Bakan Kurum, "Batı tesisimizi 2024 yılında tamamlayacak, Bursa’nın tamamında atıkları ekonomiye kazandıracağız, Bursa’nın ekonomisini, yavrularımızın sağlıklı yarınlarını en güçlü hale getireceğiz” dedi.

Öte yandan Bursa Valisi Yakup Canbolat, hizmete alınan tesisin gelecek kuşaklara yaşanabilir bir çevre bırakmak adına önemli olduğunu hatırlattı.

İnsan eliyle oluşturulan katı atıkların en önemli çevre sorunları arasında olduğunu söyleyen Vali Canbolat, ülke olarak her zaman dünyamızın doğasına saygılı olduklarını belirterek tesisi, şehre kazandıran Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Konuşmalar sonrasında Bakan Kurum, Başkan Aktaş ve beraberindeki protokol, tesisin yapımında emeği olan çalışanlarla birlikte dualar eşliğinde açılış kurdelesini kesti.

Programın sonunda Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Adnan Doğan ve Biotrend Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Nuri Vardı, Öğretim görevlisi Heykeltraş Rüçhan Keçeci’nin tesisten çıkan atıklarla yaptığı Seyit Onbaşı heykelini Bakan Kurum’a, yeniçeri heykelini de Başkan Aktaş’a hediye etti.