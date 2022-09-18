Bursa'da 8 asırlık gelenek yaşatılıyor

Moğol istilasından kaçak Türklerin 13'üncü yüzyılda Anadolu'da kurdukları ve Osmanlı'nın cihan devleti olması yolunda önemli katkıları bulunan esnaf teşkilatı Ahiliğin gelenekleri tarihi handa yaşatıldı. Tarihi Koza Han'da yapılan Şed kuşanma töreni, izleyenleri asırlar öncesine götürdü.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Ticaret İl Müdürlüğü işbirliğiyle Ahilik Haftası nedeniyle bir dizi etkinlik düzenlendi.

Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda büyük rol oynayan ve 13’üncü yüzyılda görülmeye başlayan esnaf kuruluşu olan Ahilik, etkinliklerle yaşatıldı. Her yıl kutlanan ve geleneksel hale gelen Ahilik Haftası etkinlikleri Koza Han’da ‘Şed kuşanma’ töreni ile başladı.

O dönemin kıyafetlerini giyen Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu sanatçıları vatandaşları asırlar öncesine götürdü.

Karagöz ve Hacivat Müzesi'nde ise çocuklar ahilik kültürü ile ilgili bilgi almaları sonrasında gölge oyununu izlediler.

Medeniyet tarihine Türk kültürünün armağan ettiği bu güçlü mirasın gelecekte de korunması temennisi ile düzenlenen etkinler kapsamında Kent müzesi önünde halkın büyük ilgi gösterdiği Türk Halk Müziği konseri de düzenlendi.