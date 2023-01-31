Bursa'da 70 bin öğrenci 'ücretsiz yemek'ten faydalanacak

Millî Eğitim Bakanlığı'nın ücretsiz yemek hizmetinden yararlanan öğrenci sayısı her geçen gün artarken, 2022-2023 eğitim öğretim yılının ikinci döneminden itibaren anaokulu ve ana sınıfında eğitim gören tüm öğrencilere ücretsiz yemek hizmeti sağlanacak. Bursa'da da toplamda 70 bin öğrenci bu hizmetten yararlanacak.BURSA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığı tarafından taşımalı öğrencilere yönelik sağlanan ücretsiz yemek uygulamasının kapsamı genişletildi. Ücretsiz yemek uygulaması kapsamında 2022-2023 eğitim öğretim yılının ikinci döneminden itibaren anaokulu ve ana sınıfındaki tüm öğrencilere de ücretsiz yemek hizmeti sağlanacak.

Bu sayede 81 ilde ücretsiz yemek hizmetinden yararlanan öğrenci sayısı 1,8 milyondan 5 milyona yükselecek.

Bursa’da ise taşımalı eğitim kapsamında ücretsiz yemek hizmetinden yararlanan öğrencilerle birlikte okul öncesinde eğitim gören 40 bin 645 öğrenci de 6 Şubat’tan itibaren ücretsiz yemek hizmetinden yararlanacak. Yürütülen çalışmalar kapsamında Bursa’da toplam 70 bin öğrenci ücretsiz yemek hizmetinden yararlanacak.

81 ilde öğrencilere yönelik başlatılan uygulama hakkında açıklamalarda bulunan Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Serkan Gür, öğrencilerin eğitime erişimini artırmak ve eğitim öğretimlerini en iyi şartlarda sürdürebilmelerini sağlamak için çalışmaları tüm hızıyla yürüttüklerini söyledi.

"Türkiye Yüzyılı Eğitimin Yüzyılı Olacak" bilinciyle çalışmaları sürdürdüklerini kaydeden Müdür Gür, “Kentimizde taşımalı eğitim kapsamında 30 bine yakın öğrencimiz ücretsiz yemek hizmetinden yararlanıyor. Bakanlığımızca ücretsiz yemek uygulamasının kapsamı genişletilerek anaokulu ve ana sınıfındaki tüm öğrencilerimiz de bu kapsama dâhil edildi. İkinci dönemin başlayacağı 6 Şubat tarihinden itibaren okul öncesi eğitim gören öğrencilerimize de ücretsiz yemek imkânı sağlayacağız. Bu kapsamda Bursa’da toplam 70 bin öğrencimiz ücretsiz yemek hizmetinden yararlanacak. Öğrencilerimizin faydalanacağı ücretsiz yemek uygulaması kapsamında meslek liselerimiz de bu süreçte görev alacaklar. Okullarımızda döner sermaye kapsamında öğrencilerimiz tarafından hazırlanan yemekler, beslenme desteği olarak öğrencilerimize ücretsiz sunulacak. Meslek liseli öğrencilerimiz bu kez okul öncesinde eğitim gören kardeşleri için üretecekler. Eğitim içi bu dayanışma ve iş birliği bizleri de ziyadesiyle memnun etmektedir. Öğrencilerimize ücretsiz yemek imkânının sağlanması noktasında başta Millî Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer olmak üzere emeği geçenlere öğrencilerim adına şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.