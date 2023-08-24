Bursa'da 5 ilçeye yeni Kaymakam atandı... Mülki İdare Amirleri atamaları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bursa'da 4 ilçe kaymakamlığı ile 2 vali yardımcısının yeri değişirken, 5 ilçe kaymakamlığına atama yapıldı. Türkiye genelinde 491 mülki idare amirinin görev yeri değişti.BURSA (İGFA) - Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye genelinde 491 mülki idare amirinin görev yeri değişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararnameye göre Bursa'da Karacabey Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu Ankara Yenimahalle Kaymakamlığı'na, Orhangazi Kaymakamı Süleyman Özçakıcı İstanbul Esenler Kaymakamlığı'na, Yenişehir Kaymakamı Rahmi Köse Antalya Konyaaltı Kaymakamlığı'na, Orhaneli Kaymakamı Mehmet Naim Akgül Kahramanmaraş Afşin Kaymakamlığı'na atandı. Bursa Vali Yardımcıları Mustafa Gündoğan Konya'ya, Mustafa Özsoy ise Çanakkale'ye Vali Yardımcısı olarak tayini çıktı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre daha önce Valiler Kararnamesi ile Sinop Valiliği'ne atanan Nilüfer Kaymakamı Dr. Mustafa Özarslan'ın yerine Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen atandı. Ankara Yenimahalle'ye atanan Karacabey Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu'nun yerine Yenimahalle Kaymakamı Türker Çağatay Halim atanırken, Bursa'da atamayla boşalan üç ilçe kaymakamlığına ise Vali Yardımcıları atandı.

Buna göre Orhangazi'ye Edirne Vali Yardımcısı Zafer Karamehmetoğlu, Orhaneli'ye Kars Vali Yardımcısı Muhammed Furkan Tuna, Yenişehir'e ise Kütahya Vali Yardımcısı Mustafa Güney'in ataması yapıldı.

Türkiye genelinde görev yerleri değişen 491 mülki idare amirinin Resmi Gazete'de ulaşan listesine ulaşmak için tıklayabilirsiniz