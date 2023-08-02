Bursa'da 5 bin yayın balığı Demirtaş'a bırakıldı

Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü'nden Bursa'ya getirilen yavru yayın balıkları, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nün organizasyonu ile sportif avcılığın geliştirilmesi, göllerdeki balık popülasyonunun artırılması amacıyla Demirtaş Baraj Gölü'ne bırakıldı.BURSA (İGFA)- Sulama amaçlı yapılan göletlerin balıkçılığa kazandırılması kapsamında atıl durumda olan kaynaklar üretime kazandırılarak farklı üretim modellerinin uygulanması sağlanıyor.



Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, bu kapsamında Türkiye'de eksikliği hissedilen sportif avcılık alanlarının İlimizde oluşturulması yönünde önemli bir adım atıldığını söyledi.

2022 yılı itibariyle Bursa'da denizlerde 275 adet, iç sularda 327 adet olmak üzere toplam 602 adet balıkçı gemisi bulunduğuna dikkati çeken Aygül, avcılık ve yetiştiricilik yoluyla elde edilen ürün miktarının 2023 yılında 13 bin 615 tona ulaştığını belirterek, 2030 yılı hedeflerinin 50 bin ton olduğunu kaydetti.

2019 yılından bu yana Bursa'daki göl ve göletlere toplamda 4 milyon 653 bin 200 adet yavru sazan balık bırakıldığını belirten Müdür Aygül, 2022 yılında 5 yıllık balıklandırma sayısı kadar toplamda 2 milyon 500 bin adet sazan yavrusu bırakıldığını söyledi. Aygül, "En son 2020 yılında Bursa'da 2 bin adet Yayın balığı göllerimize bırakılmış olup bugün ise Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü tarafından üretilen 5 bin adet yayın balığını Demirtaş Barajı'na bırakmaktayız. Vatandaşlarımıza ve köylümüze düşen görev ise doğal göl ve göletlere bırakılan bu yavruların korunmasına yardımcı olunması ve bunların büyüyerek en azından bir kez üremesine fırsat sağlanmasıdır. Böylelikle ortamda doğal üreme döngüsü sağlanacaktır." diye konuştu.