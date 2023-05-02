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Bursa'da 5 bin 250 personele 'ek' sevinç

GÜNDEM 02.05.2023, 09:08
Bursa'da 5 bin 250 personele 'ek' sevinç

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda imzaladığı toplu sözleşme ek protokolü ile 5 bin 250 personele adeta bayram yaşattı. Ek protokolle Büyükşehir’de en düşük işçi maaşı 15 bin TL olurken, aile ve yakacak yardımları ile bayram ikramiyelerinde de önemli iyileştirmeler yapıldı.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ, BİNTED ve Kültür A.Ş. bünyesinde çalışan toplam 5 bin 250 çalışanı ilgilendiren toplu sözleşme ek protokolü imza töreni, Büyükşehir Belediyesi hizmet binası önünde düzenlendi.

Törene katılan 300’ü aşkın personel tarafından meşale gösterileri ile karşılanan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’nın yanı sıra deprem bölgesinde de çok önemli çalışmaları hayata geçirdiklerini hatırlatarak, bu çalışmalarda katkısı olan tüm personele teşekkür etti. Her zaman, ‘işçinin alın teri kurumadan hakkının ödenmesi’ düsturuyla hareket ettiğini ifade eden Başkan Aktaş, personelin enflasyona ezdirilmemesine yönelik çalışmayı Ocak ayında yapmak istediklerini ancak karşılarında muhatap bulamadıklarını kaydetti.

EN DÜŞÜK 15 BİN TL

Hizmet-İş ve Öz Güven- Sen Sendikalarıyla yapılan görüşmelerde uzlaşma sağlandığını ve işçilerin hiçbir hak kaybına uğramayacağını dile getiren Başkan Aktaş, 1 Ocak 2023’ten geçerli olacak ek protokolden kaynaklı farkların 10 Mayıs tarihinde maaşlara yatacağını söyledi.

Konuşması sık sık alkışlarla kesilen Başkan Aktaş, “Biz büyük bir aileyiz. Bursa’ya hizmet söz konusu olduğunda mesai mefhumu gözetmeksizin çalışıyoruz. El birliği ile Bursa’yı değiştiriyoruz, geliştiriyoruz. Bu çalışmalarda, hepinizin emeği var. Toplam 5.250 personelimizin ücret ve yan haklarını yaptığımız ek protokollerle iyileştirdik. Bundan önce Mart- Eylül olan sözleşme sürecini Ocak – Temmuz’a çektik. Böylelikle ikramiye ve ücret artışlarının 3 ay önceden artışlı olarak alınmasını sağlamış olduk. Bu düzenleme ile en düşük ücretli grubunda çalışan evli, eşi çalışmayan ve iki çocuk sahibi çalışanımızın net ücreti 01 Ocak 2023 tarihinden itibaren ortalama 15 bin yükselmiş oldu” dedi.

SOSYAL HAKLARDA İYİLEŞTİRME

Mevcut yıpranma ve sorumluluk primlerine artış yapılarak, iş barışı ve kadro ücret dengesi sağlanarak ilave primler eklendiğini ifade eden Başkan Aktaş, “Ayrıca bütün çalışanlarımızı ilgilendiren; yıllık toplam 500 TL olan yakacak yardımını nisan, mayıs, haziran aylarında aylık 1.000 TL olarak ödenmek üzere toplam 3 bin TL’ye çıkardık. Yine aylık 230 TL olan aile yardımını 500 TL’ye, çocuk yardımını 30 TL’den 50 TL’ye, 210 TL olan Ramazan Bayramı yardımını 1000 TL’ye ve 300 TL olan Kurban Bayramı yardımını da 1000 TL’ye çıkarttık. Teknisyen, tekniker, operatör, şoför, birim ve tesis sorumluları, ekipbaşı, ustabaşı, usta, çağrı görevlisi, ofis hizmetleri, güvenlik hizmetleri, saha işçileri, beden işçileri kadrolarının ek sorumluluk primlerini de iyileştirdik. Ananızın ak sütü gibi helal olsun” diye konuştu.

Sürece katkılarından ötürü Hizmet-İş Sendikası ve Özgüven-Sen Sendikası'na teşekkür eden Başkan Aktaş, daha sonra encümen salonunda sendika temsilcileriyle birlikte, ek protokolü imzaladı.

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