Bursa'da 45 çeşit üründe 'iyi tarım' denetimi

Bursa'da 88 bin dekar alanda 45 çeşit üründe sürdürülen iyi tarım uygulamalarına yönelik arazi denetimleri bakanlık tarafından yetkilendirilen Kontrol Sertifikasyon Kuruluşları ile birlikte eş zamanlı gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Çiftçilere hem rehberlik etmek, hemde tarımda yapılan yanlış uygulamalarının önüne geçmek amacıyla Bursa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bünyesindeki İyi Tarım Uygulama Birimi teknik personellerince tarımsal üretimin her aşaması kontrol ediliyor.

Tarımsal üretim sisteminin sosyal açıdan yaşanabilir, ekonomik açıdan karlı ve verimli, insan sağlığını koruyan, hayvan sağlık ve refahı ile çevreye önem veren bir hale getirmek için uygulanan İyi Tarım Uygulamaları, Bursa'da yapılan eğitim ve yayım çalışmaları doğrultusunda hazırlanan projelerle son dönemlerde bu uygulamaları gerçekleştiren üreticilerinin sayısında artış sağlandı.

Denetimlerin Bakanlık tarafından yetkilendirilen Kontrol Sertifikasyon Kuruluşları ile birlikte eş zamanlı gerçekleştirilirken, Bursa'da 45 çeşit üründe yaklaşık 88 bin dekar alanda iyi tarım uygulaması sürdürülmektedir.