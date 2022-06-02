Bursa'da 4 ilçede hububat ile kimyasal mücadele

Bursa'nın 4 ilçesindeki hububat alanlarında süne ile kimyasal mücadele başladı.BURSA (İGFA) - Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Mudanya, Karacabey, Mustafakemalpaşa ve Nilüfer ilçelerinde metrekarede 10 nimf ve üzeri zararlı tespit edilen hububat alanlarında Haziran ayı itibariyle kimyasal mücadeleye başlandığını açıkladı.

Mücadele çalışmalarına İl Müdür Yardımcısı Erdoğan Ceylan, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Ömer Doğan, Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Bölüm Başkanı Gürsel Çetin de katıldı. Çalışmaların en önemli aşaması olan kimyasal mücadeleye geçildiğini duyuran Müdürlük, sahada haftanın her günü mesai mevhumu gözaetmeksizin İl Koordinatörleri ve ilçe ekiplerinin faaliyet yapacağını açıkladı.

Yetkililer, çiftçilerden ilaçlama bölgesindeki teknik ekiplerin uyarılarına uymaları ve doğru zamanda ilaçlama yapmalarını ve ilaçlama yapılacak bölgelerdeki arıcıların da gerekli tedbirleri almalarını istedi.