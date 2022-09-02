Bursa'da 4 gübre firmasına 478 bin TL ceza!

Bursa'da gübre firmalarına yapılan denetimlerde 4 firmaya toplam 478 bin lira ceza kesildi.BURSA (İGFA) - Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesindeki Gübre Denetçileri tarafından il genelinde sıkı denetim başlatıldı.

Denetimler kapsamında alınan numunelerde yapılan analizlerde içeriği çok düşük ve içerik eksikliği olan gübreler tespit edilmiştir. Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendine belirtilen ‘‘Piyasaya ancak teknik düzenlemesine uygun ürünleri arz eder. Teknik düzenlemesine uygun olmayan ürünleri, uygunsuzluklarını gidermeden piyasaya arz edemez ve piyasada bulunduramaz’’ hükmüne aykırılıktan, firmalara idari para cezası kesildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, yapılan denetimlerde 2'si Bursa, diğerleri de Antalya ve Uşak'ta firması olmak üzere 4 firmaya toplamda 478 bin TL ceza kesildiği, denetimlerin aralıksız devam edeceği öğrenildi.