Bursa'da 3 ayda 8 bine yakın öğretmen eğitim aldı

Okul Temelli Mesleki Gelişim (OTMG) Programı kapsamında Bursa’da son üç ayda 7 bin 889 yönetici ve öğretmen eğitime alındı.BURSA (İGFA) - Okulların ihtiyaç duydukları alanlara yönelik mesleki gelişim programlarının okul düzeyinde hazırlanması ve uygulamasının da okulda yapılmasını içeren bir yaklaşım olan Okul Temelli Mesleki Gelişim (OTMG) Programı, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından uygulamaya konuldu. OTGM kapsamında Bursa’da düzenlenen 471 eğitim faaliyetine 7 bin 889 yönetici ve öğretmen katıldı.



OTMG programı kapsamında öğretmenlerin ve kurumların önceliklerine uygun olarak mesleki çalışmalar gerçekleştirildiğini belirten Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Serkan Gür; öğretmenlerin gelişimi için hazırlanan bireysel katılıma açık bu eğitimlerin yanı sıra okullarımızın istekleri doğrultusunda özel olarak oluşturulan programlarla da kurumlarımıza özel eğitimler verildiğini duyurdu. Müdür Gür, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan eğitim programı ile gelecek nesillerin şekillenmesinde büyük önem taşıyan öğretmenleri; küresel düzeyde öğretmenlik yetkinlikleriyle buluşturmak, yenilikçi bilgiler ile donatılmalarını sağlamak, yurt dışındaki gelişmeleri takip edebilmeleri, yeni yöntemlerle tanışabilmeleri ve kendilerini alanlarında geliştirebilmelerinin hedeflendiğini kaydetti.

OKUL TEMELLİ MESLEKİ GELİŞİM NEDİR?

Okul Temelli Mesleki Gelişim (OTMG), okul içinde ve dışında öğretmenlerin mesleki bilgi, beceri, değer ve tutumlarının gelişimini destekleyen, etkili öğrenme ve öğretme ortamları oluşturmada öğretmene destek sağlayan süreçler bütünü olarak tanımlanıyor.

OTMG, mesleki yeterliklerini geliştirmek isteyen öğretmene kendi gelişim modelini kendisinin oluşturması, hazırladığı Mesleki Gelişim Planının uygulanması ve izlenmesi süreçlerinde öğretmene yol haritası sunması bakımından Türk Eğitim Sisteminde yeni bir kavram olarak görülüyor.