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Bursa'da 2023 'Yıldırım'ın yılı olacak

GÜNDEM 26.12.2022, 14:07
Bursa'da 2023 'Yıldırım'ın yılı olacak

Bursa'da göreve geldiği 2019 yılından bu yana ilçe sakinlerinin yaşam kalitesini yükseltecek yatırımları süratle hayata geçiren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 2023 yılının projelerin şekil bulduğu yıl olacağını söyledi.BURSA (İGFA) -  İmardan kentsel dönüşüme, sosyal alanlardan kültür merkezlerine, spor tesislerinden modern pazar alanlarına kadar önemli hizmetleri bir bir ilçeye kazandıran Yıldırım Belediyesi, 2022 yılını dolu dolu geçirdi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 2022 yılında Yıldırım’a şehrin marka değerini artıracak yatırımlar kazandırdıklarını belirtti.

Bu kapsamda, insana dokunan birçok projeyi hayata geçirdiklerinin altını çizen Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Millet Mahallesi Kapalı Pazar Alanı ve Kadın Spor Merkezi, Balaban Mesire Alanı, Mimar Sinan Uyumayan Kütüphanesi, Barış Manço Nikah Salonu’nun açılışını gerçekleştirip hemşehrilerimizin kullanımına sunarken Mimar Sinan Spor Kompleksi, Yıldırım Gençlik ve Spor Merkezi, Samanlı Jandarma Karakolu’ndaki çalışmalarımızı tamamladık. Öte yandan Mevlana 7. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi, Molla Yegan Çocuk Üniversitesi, Engelsiz Yaşam Merkezi, Sıracevizler ve Karaağaç Sosyal Yaşam Merkezi, Dr. Sadık Ahmet Gençlik ve Spor Merkezi, Samanlı Lojistik Merkezi’ndeki çalışmaları da kısa sürede tamamlayarak 2023 yılında hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız” dedi.

SIFIR ATIKTA MARKA KENT: YILDIRIM

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca hayata geçirilen, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri içinde atıkların kontrol altına alınması, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş Türkiye ile yaşanılabilir dünya bırakılmasının hedeflendiği 'Sıfır Atık Projesi’, Yıldırım’da geniş yer buldu. Gerçekleştirdiği sıfır atık projeleri ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Eşi Emine Erdoğan'ın takdirini kazanan Yıldırım Belediyesi ilçeye Kompost Tesisi, Toplama Ayırma Tesisi’ni kazandırdı ve Yıldırım Atık Dönüşüm Timi’ni kurarak sıfır atık çalışmalarına bir standart getirdi. Yıldırım Belediyesi tarafından 2022 yılında 2 bin 950 ton ambalaj atığı, 7 bin 600 kg atık yağ, bin 990 kg atık pil, 3 bin 100 kg elektronik atık, bin 310 kg atık ilaç ve 4 bin 800 adet ömrünü tamamlamış lastik toplandı.

Yıldırım Belediyesi ekipleri “Ulaşılır kent Yıldırım” hedefiyle ilçenin yaşam kalitesini artırmak adına altyapı ve asfalt çalışmalarında belirlenen hedefleri aşmak için yıl boyunca yoğun bir tempoyla çalıştı. Yıldırım Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerinin 2022 yılında ilçede asfalt yama ve kaplama miktarı 60 bin 579 tona ulaşırken, aynı dönemde Yıldırım’ın cadde ve sokaklarında uygulanan parke alanı 90 bin metrekare, bordür ise 34 bin 750 metre oldu ve bin 841 metrekarelik yol açıldı.

YILDIRIM NEFES ALIYOR

Sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşların kent genelinde huzur ve güven içinde dinlenip çocukları ile zaman geçirebileceği park ve yeşil alanların sayısını artırmaya devam eden Yıldırım Belediyesi, 48 bin metrekarelik alandan oluşan Balaban Mesire Alanı’nı hizmete açarken 18 bin 208 metrekarelik alandan oluşan 6 yeni parkı Yıldırım’a kazandırdı ve 57 bin 720 metrekarelik alandaki 7 parkı da sil baştan yeniledi.

Kentsel dönüşümle sosyal dönüşümün birlikte yürütülmesi gereken önemli bir konu olduğunu dile getiren Başkan Oktay Yılmaz, “Binaları dönüştürmek işin sadece küçük bir kısmı. Kentin sosyal, kültürel yaşamını da dönüştürmek gerekiyor. Bunun için de elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Göreve geldiğimizden bu yana ilçeye kütüphaneler, kültür merkezleri, spor tesisleri, sosyal yaşam alanları inşa ediyoruz.

Yıldırım’daki yeşil alanları toplam 1,5 milyon metrekare artırıyoruz. Bu kapsamda

yaptığımız, inşası süren ve proje aşamasında olan çalışmalarımız var. Bunlar tamamlandığında Yıldırım’daki değişimi hep birlikte göreceğiz. Her şeyin en güzelini Yıldırım için düşünüyor, hayata geçiriyor ve dahasını yapmak için planlıyoruz. Çünkü her şeyin en güzeli Yıldırım’a değer” dedi.

2023’TE PROJELER MEYVELERİNİ VERECEK

Yıldırım’ın, tarihiyle, eşsiz doğasıyla, insanıyla Bursa’nın gözde ilçelerinden biri olduğunu belirten Başkan Yılmaz, “Ekonomisiyle, iş gücüyle, üretimiyle, eğitim hayatıyla, sosyal yaşamıyla Bursa’nın önemli değeri olan Yıldırım’da, hayatın her alanında en iyiye ulaşmak için yola çıktık. Kentimizin değerlerine sahip çıkmak, insanımızın yüzünü güldürmek ve hizmetlerimizi en doğru ve ulaşılır şekilde yapmak için buradayız. Yıldırım’ı, daha güzele, daha iyiye hep birlikte ulaştıracağız. 2023 projelerimizin meyvelerini vereceği bir yıl olacak. 2023’ün ülkemize, kentimize, ilçemize ve tüm insanlığa sağlık başta olmak üzere huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum” dedi.

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